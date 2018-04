El rugbi i l’hoquei s’ajunten pels nens amb càncer

El dissabte 5 de maig, coincidint amb el partit a l’Estadi Nacional contra Croàcia, la Federació Andorrana de Rugbi juntament amb la d’Hoquei organitzen un dinar benèfic per l’escola de rugbi i per l’Associació Joan Petit, que s’ocupa dels nens amb càncer. El dinar preveu reunir 150 persones, crear un bon ambient, un precedent al país i una bona recaptació. En aquest sentit, el 19 de maig se celebrarà per primera vegada a Andorra la Festa-Torneig d’hoquei d’en Joan Petit, que ja porta divuit edicions i va dirigit als més menuts de cinc i sis anys. L’esdeveniment comptarà amb presència dels clubs de base més prestigiosos de Catalunya.

Campionat europeu U18 a Vichy

Per altra banda, ahir també es va presentar el Campionat Europeu Femení de rugbi 7 U18 que es celebrarà a Vichy.

El rugbi 7 s’ha tornat a impulsar a Andorra i en aquest sentit es consolidarà amb el sènior U18 masculí i femení. La femenina, ara mateix, juga a la màxima divisió i els propers 28 i 29 jugaran l’Europeu.

La selecció nacional s’enfrontarà amb els millors equips del país i tindrà una oportunitat única de reivindicar-se després de la quarta posició de l’any passat. Malgrat això, serà més complicat perquè es juga contra un gran nivell, ja que s’han unificat totes les divisions i es competeix amb els equips més potents del continent. En aquest context, «l’objectiu és donar-ho tot, conèixer el que es trobaran en un futur, anar a buscar resultats i tenir una bona experiència».