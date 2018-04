Saviola, un home compromès i molt feliç amb el Sideco Encamp

Javier Saviola se sent especial amb el Sideco Encamp. Andorra és el seu país i l’equip, la seva felicitat. Així ho va expressar ahir durant la recepció oficial al Comú d’Encamp després d’haver-se proclamat campió de la Lliga Viatges Pantours.

«Sóc molt feliç d’haver començat aquesta història. Jo em vaig incorporar l’últim a l’equip però els meus companys vénen de lluny i s’ha de reconèixer la feina que han fet», expressava el futbolista argentí. «Hem lluitat i la final va ser bastant dura, aquest títol és un premi molt merescut. Estic molt content en l’àmbit futbolístic i personal perquè és un equip que m’ha tractat molt bé, amb el qual hi ha molta germanor, és una família i ho estic gaudint», comentava.

En aquest context, va manifestar que «la temporada que ve seguirà amb l’equip si està aquí i si els compromisos li permeten». Però la voluntat hi és: «Em sento molt còmode, m’encanta el futbol sala, hi jugava quan era petit i ara estic encantat, quan algú fa alguna cosa amb plaer i felicitat, és millor. I aquí a Andorra, l’he trobada».

Pel que fa a la UEFA Futsal Cup, competició a la qual tenen dret com a campions, Saviola confirma que «hi vol estar». «Quan algú es compromet amb les coses, ho ha d’estar sempre. Tinc una gran estima a l’equip i espero poder-hi estar, perquè m’encantaria. És una competició molt dura que sens dubte ens mereixem. Anar a Europa és un premi molt important», remarcava l’ex internacional argentí. «Vull seguir competint perquè és el que sento i amb el que més gaudeixo», recordava de nou.

D’aquesta manera, valora molt aquest títol encara que pugui semblar modest si comparem amb la seva gran trajectòria com a professional. «A tots els títols els hi dono la mateixa importància perquè són especials. Si sents l’esport i si tens el privilegi de seguir jugant un cop retirat, et fa tan feliç com el primer títol que em vaig emportar», reconeixia. «És un títol compartit amb uns homes excepcionals que són uns grans professionals i tenen uns grans valors», afegia.

Saviola, que va estar concentrat amb el Barça Legends, va revelar que els seus companys es van posar contents pel títol perquè «és una altra mena de futbol» i perquè «sempre omple en la trajectòria d’un esportista».

D’aquesta manera, els encampedans van revalidar el títol després de superar en el segon partit de la final al SAE Sant Julià. Igual que al primer partit, va ser necessària una tanda de penals, després de l’empat a 4 un cop acabat el temps reglamentari. Aquesta ha sigut la dotzena edició de la competició i la novena consecutiva que s’ha emportat l’equip d’Encamp, que aquest any va viure una renovació absoluta des del principi de temporada. L’equip de Lluís Cruz serà de nou el representant andorrà a la UEFA Futsal Cup.

«És especial i hem de recordar d’on venim», expressava el tècnic. «És el títol que més he gaudit i que segueixo gaudint. És un gran plaer que ens reconeguin la feina feta», recordava en referència a la recepció d’ahir. «Ara hem d’assaborir el títol i no hem de pensar en el futur. És el resultat de la feina ben feta», va concloure.