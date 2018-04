El MoraBanc busca fer un gran pas cap als play-offs contra l’Obradoiro

Si el MoraBanc Andorra vol complir els objectius de la temporada, avui està obligat a guanyar davant del Monbus Obradoiro, un rival incòmode pel seu joc que pot presentar molta guerra al conjunt de Joan Peñarroya. De fet, les xifres no són per ser optimistes perquè els gallecs han guanyat dues de les tres vegades que han visitat el Poliesportiu d’Andorra.

El conjunt de Moncho Fernández va començar la Lliga Endesa disparat però ha anat baixant el nivell amb el pas dels partits i ara mateix porten tres derrotes consecutives perdudes a la pròrroga, fet si més no curiós. Tanmateix, és un equip que té una defensa ferotge i que sens dubte sabrà trencar el ritme de joc del Morabanc. En aquest sentit, és la millor vuitena defensa de la competició i és molt potent en el joc exterior. De cara aquest partit, el Monbus no comptarà amb un important jugador, Eimantas Bendzius, que és baixa.

Segons Fernández, visiten un rival que «és un equip que està al nivell dels millors i que té una plantilla excepcional». En aquest sentit, l’entrenador del conjunt gallec confia en la seva elaborada recepta: «Hem de pensar en totes aquelles coses bones que hem fet per arribar fins aquí i hem de ser competitius fins al darrer segon, evitant aquells errors que ens han costat partits». Intentaran aturar «un equip molt ràpid en el contraatac i que té molts punts en moltes posicions perquè la versatilitat i la qualitat del MoraBanc ho permet».

Com a curiositat del partit, cal destacar que David Navarro, un dels jugadors més importants pel MoraBanc en les darreres temporades, tornarà al Poliesportiu d’Andorra. Sens dubte, l’afició li donarà una calorosa benvinguda. «Em fa molta il·lusió que torni, he après molt amb ell i som amics», comenta Guille Colom.

En aquest sentit, David Jelínek, espera que l’afició andorrana el rebi «com es mereix» i que «s’ho passi molt bé encara que perdi». Pel que fa al rival, considera que és «un equip diferent que té molts jugadors que juguen per fora». «És un equip que ens obligarà a estar molt concentrats per jugar a 24 segons les seves possessions i fer-te passar tres bloquejos cada jugada». «S’ha d’obrir molt el camp perquè serà un equip diferent en defensa, s’haurà estar bé al darrere», dona a conèixer. Així mateix, espera «fer un gran pas endavant perquè en aquests darrers partits una victòria o una derrota pot canviar molt les coses».

Per la seva banda, Joan Peñarroya creu que és un equip que «té un segell especial, marca de la casa, que imposa el seu entrenador». D’aquesta manera, «s’haurà de sortir amb una gran concentració en les nostres situacions defensives i hem d’estar preparats per fer-li front amb el nostre joc habitual i amb l’alegria que sempre posem quan juguem». «Presenta sorpreses darrere que fan que no estiguis còmode, crec que ens exigirà un plus de concentració», afegeix. «Cada vegada que guanyem estem més a prop d’aconseguir aquesta classificació però guanyem o perdem no hi haurà res fet», recorda. «A final de temporada tothom es juga coses, la gent no ens ha fallat i tampoc ho farà demà», manifesta. El suport de l’afició és essencial: «Si estem tots junts, som més forts per afrontar els moments de dificultat que tenen els partits».

Referent a David Navarro afirma que «no té cap dubte que l’afició el rebrà dempeus perquè estem parlant d’uns dels jugadors més importants de la història actual del club que va estar molt compromès amb la institució i amb el país». H