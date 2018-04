El MoraBanc ensopega davant l'Obradoiro (93-96) 

El MoraBanc Andorra no ha pogut sumar la 18a victòria aquest dissabte al Poliesportiu d'Andorra. El Monbus Obradoiro ha sabut controlar el partit i no ha perdut els nervis en cap moment tot i haver anat per darrere en bona part del duel. Per contra, l'equip del Principat no ha gestionat els moments crítics i tampoc ha reaccionat davant del peculiar joc dels de Moncho Fernández. El poc encert, una defensa regular i els petits detalls han estat els conseqüents d'aquesta derrota. Guanyar avui era essencial per buscar una posició en els play-offs i per plantar-se més a dalt en la classificació de la Lliga Endesa. Ara, el guió podria haver canviat.



Al primer quart, el MoraBanc ha aconseguit acabar un punt per davant després d'haver remuntat uns minuts crítics en el que el rival ha arribat a anar nou punts per davant. Malgrat això, els 11 punts de David Walker i l'encert general permetien aquest primer resultat.



En el segon quart, el MoraBanc se n'ha anat al descans amb una distància prometedora de 56 a 48. L'equip ha estat més que encertat en el tir exterior i de fet ha marcat unes estadístiques sensacionals que no s'han traslladat en una victòria. La distància podria haver sigut superior però l'arbitratge, al final del temps, no ha estat, en aquest cas, massa generós amb el conjunt andorrà. Així mateix, el MoraBanc, amb tir exterior i transicions ràpides, ha sabut aprofitar dels errors del Monbus Obradoiro.



Tanmateix, tot ha canviat de cop a la mitja part. Una esmaixada història de Walker no servia per res perquè els gallecs s'anaven ficant al partit de mica en mica i anaven ajustant el resultat amb paciència fins a arribar a l'empat. Per altra banda, els de Joan Peñarroya no estaven fins en defensa i el MoraBanc. Tot i haver acabat el quart per davant, no han pogut tancar el partit en aquest temps.



Al darrer quart tot estava per decidir i semblava que el triple d'Andrew Albicy marcaria un abans i un després. Però, finalment, els tricolors s'han complicat la vida i s'han col·locat per darrere al marcador. A menys de sis minuts pel final, Matt Thomas ha marcat un triple de lluny en temps final de possessió que ha col·locat definitivament per davant al conjunt gallec. El dany psicològic ha estat irreversible i al MoraBanc li han començat a sortir les coses malament. Mentrestant, el MonBus Obradoiro s'ha anat animant en un dels seus millors quarts pel que fa a encert. En els darrers minuts, semblava que el MoraBanc tornava a entrar al partit però un altre tir d'Albert Sàbat en darrer segon de possessió ha rematat als andorrans. A partir d'aquest moment el MoraBanc ja no ha sabut recuperar-se i no ha estat gens encertat. La pressió ha passat factura. A 33 segons pel final, el MoraBanc estava a tres punts. El públic estava dempeus i s'esperava un miracle que no ha pogut ser. La sort no ha jugat a favor.



Finalment, Matt Thomas s'ha emportat un 34 de valoració després d'haver anotat ni més que menys que 30 punts i l'equip s'ha assegurat seguir sent equip de la màxima categoria. El Morabanc, en canvi, se n'ha anat a dormir amb mal sabor de boca. En aquest sentit, Moncho Fernández ha considerat que a la segona part "han millorat defensivament i han mantingut el nivell ofensiu". Aquestes han sigut les claus de la victòria pel tècnic del Monbus Obradoiro. "Ens trèiem un pes de sobre", ha explicat en referència a les tres derrotes en pròrroga consecutives que duien.



Per altra banda, l'entrenador Joan Peñarroya ha explicat que ha estat "un partit en el qual s'ha deixat anotar a l'Obradoiro amb facilitat" i que "no ens han sortit les coses i el nostre treball defensiu ha estat pobre". "Avui hem fet un pas enrere però tot segueix igual i depenem de nosaltres", ha remarcat. "És un partit per aprendre i per tenir en compte, ara ens hem de preparar pels següents matxs", ha conclòs.



Gran rebuda a Navarro



El Poliesportiu d'Andorra ha rebut a David Navarro amb tots els honors i al principi del partit ha tingut un reconeixement de les mans del president del club Gorka Aixàs, entre aplaudiments de l'afició tricolor.