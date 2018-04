Detinguts dos germans per una baralla en un pis d’Andorra la Vella

El cos de Policia va detenir dos germans de 26 i 27 anys per un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Arran d’un avís d’una persona propera a la zona, els agents es van traslladar al portal d’Andorra la Vella d’on provenien crits i cops, tal com van afirmar els veïns de l’immoble. La Policia ho explica al comunicat que fa balanç de les detencions efectuades durant l’última setmana.

El document, que es va publicar ahir, informa que els dos homes residents s’estaven barallant entre ells. Els agents policials van endur-se un dels detinguts a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) perquè els professionals sanitaris curessin les ferides fruit de l’agressió. Mentre estaven al centre hospitalari, la cosina dels dos presumptes autors del delicte es va presentar proferint «injúries» i «encarant-se amb els agents interventors», segons apunta la nota informativa.



La Policia detalla que va fer cas omís a les instruccions donades i, ràpidament, va quedar arrestada. La cosina, resident de 23 anys, va ser detinguda per delictes d’injúries i desobediència greu a funcionaris de policia en l’exercici de les seves funcions. Els fets van tenir lloc el dissabte, cap a les 04.45h de la matinada.

Amenaces per un deute econòmic

D’entre la resta de detencions efectuades, destaca la d’un home resident de 39 anys que presumptament va ser l’autor de delictes d’amenaces, injúries i maltractaments. La Policia el va arrestar després que una altra persona en denunciés per haver-lo «amenaçat», «insultat» i «agredit». Els fets van passar a la via pública, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Segons detalla el comunicat de la Policia, el requeriment va tenir lloc cap a les 23.15 del dimarts de la setmana passada i, segons una de les parts, podria estar motivada per un deute econòmic «pendent de fa temps».



La detenció es va efectuar més tard, però. El mateix dia, a les 19.30h, es va haver d’intervenir un altre cop per uns maltractaments lleus a un bar de la mateixa vila. El mateix home requerit al matí va reincidir en els fets i se li va efectuar una contravenció penal per maltractaments.

Alcohol al volant

Durant la setmana, del 23 al 29 d’abril, la Policia va detenir un total de 12 persones. D’entre aquestes, set van ser conductors que circulaven havent consumit begudes alcohòliques fins a superar el mínim permès. El que va presentar una taxa més alta va ser una dona de 25 anys, amb 2,07 g/l. La conductora va provocar un accident amb un ferit, tal com ja va avançar aquest rotatiu aquest cap de setmana.



Segons l’article 124 de la Llei del Codi de Circulació, «la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre dels 0,2 grams d’alcohol per litre de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors».



Quant al Codi Penal, l’article 268 estableix el límit punible de les taxes d’alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals i, per tant, els que superin aquests graus o es neguin a sotmetre’s a un control d’alcoholèmia cometen un delicte i són detinguts. Les conseqüències jurídiques de les infraccions per la via penal comporten condemnes de presó i de retirada i privació del permís de conduir.