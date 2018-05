El Debat d’Orientació Política serà el 17 i 18 setembre

El Debat d’Orientació Política se celebrarà finalment el 17 i 18 de setembre i no al juny com en un principi havia apuntat el cap de Govern, Toni Martí. Així ho va anunciar ahir la subsíndica general, Mònica Bonell, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents. El motiu principal del canvi és garantir que hi hagi més temps per poder aprovar el màxim de lleis possibles que actualment estan a tràmit parlamentari. A mitjans de setembre, doncs, el màxim representant de l’Executiu podria anunciar la data de les properes eleccions i desvetllar si, tal com ha insinuat en més d’una ocasió, opta per avançar els comicis generals.



Per tal que l’aprovació de les lleis actualment a tràmit sigui factible, la Junta de Presidents va acordar ahir dues sessions extraordinàries de Consell General que tindran lloc el proper 12 i 26 de juliol. Aquestes dues dates se sumen a la resta previstes al maig i al juny –17 de maig i 7 i 21 de juny per sessions ordinàries i 14 de juny per una sessió de preguntes–.



Malgrat que Martí va indicar que si era necessari es podria treballar durant el mes d’agost per tal que les lleis més cabdals es poguessin aprovar, Bonell va indicar ahir que la Junta de Presidents no va tractar la qüestió i que en tot cas la decisió hauria de venir de les pròpies comissions legislatives.

Bonell creu que el PS s’ha precipitat

D’altra banda, la subsíndica va considerar que el PS es va «precipitar» enviant a la premsa un comunicat que assegurava que fins el canvi legislatiu del 2017 era legal pagar el local del partit amb la subvenció que reben els grups parlamentaris. «Hagués estat bé informar-se a través dels serveis de la casa abans d’emetre el comunicat», va considerar Bonell. En aquest sentit, la subsíndica va informar que només es permet en el cas que el local sigui per portar a terme gestions parlamentàries però no de partit.