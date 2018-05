Talls a la C-14 dijous per fer les voladures de prova

La carretera C-14 al seu pas pel terme municipal d'Organyà (Alt Urgell), on s'hi estan executant els treballs preparatoris de l'excavació del túnel de Tresponts, quedarà tallada al trànsit aquest dijous, en franges d'entre cinc i deu minuts, des de les 14 a les 15 hores. Aquestes restriccions tenen com a objectiu dur a terme diverses voladures de prova que han de servir per estudiar les vibracions i el comportament del terreny abans de procedir a fer les pròpiament destinades a la construcció de la galeria. L'actuació de condicionament i millora d'aquest tram de via, que va des de la sortida del nucli d'Organyà fins a l'enllaç amb la carretera LV-4001 que va fins a Montant de Tost, al municipi de Ribera d'Urgellet, compta amb un pressupost de 35,4 milions d'euros.

Les obres de construcció del túnel de Tresponts i d'eixamplament d'un tram de la C-14, que abasten una longitud total de tres quilòmetres, van a càrrec del departament de Territori i Sostenibilitat, que les va iniciar la passada tardor. Fins ara, gran part dels treballs s'han anat executant sense la necessitat de tallar totalment la via, donant pas alternatiu als vehicles per un dels dos carrils de la marxa. Aquest dijous, però, degut a les voladures de prova que es duran a terme entre les 14 i les 15 hores, caldrà restringir totalment el pas de vehicles durant el moment de la voladura i també en els minuts previs i posteriors, amb la qual cosa els talls es poden allargar entre cinc i deu minuts.Els treballs, que finalitzaran durant la tardor de l'any 2020, inclouen l'execució d'un nou túnel d'1,3 quilòmetres de longitud, una amplada de 12,60 metres i una altura de 7,90 metres. D'aquesta manera, s'evitarà que el trànsit rodat hagi de continuar passant per un tram especialment sinuós del congost de Tresponts. A banda de la nova galeria, també s'actuarà en la via ja existent a la seva entrada i sortida, que comptarà amb una calçada de 10 metres, per la qual cosa caldrà instal·lar estructures en voladiu en alguns punts.