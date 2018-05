La prealerta per l’elevat cabal dels rius es manté

Protecció Civil de la Generalitat ha rebaixat el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya, l’Inuncat, activat dissabte a la nit per l’increment dels cabals dels rius i les pluges acumulades. Tot i això, es manté la prealerta perquè els cabals dels rius encara són elevats al Pirineu, el Prepirineu i a les comarques centrals. La confederació Hidrològica de l’Ebre va informar que el cabal del riu Garona havia baixat fins a 75 metres cúbics per segon, nivell que no hauria de produir afectacions. A més, el fred d’aquesta nit i la previsió de temperatures baixes farà que l’aportació d’aigua per la fosa de la neu sigui poc rellevant.

Pel que fa al Segre, a l’altura de Balaguer, caldrà vigilar el nivell del riu i les activitats que s’hi puguin fer, ja que, en funció de l’activitat dels embassaments de Camarassa i Rialp, podria pujar el cabal durant la tarda.



L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va informar que la part alta del Llobregat, a la zona del Berguedà, els cabals són alts, però no es preveu major creixement. Pel que fa al riu Ter, el cabal és alt però va a la baixa. En canvi, a la part baixa del Llobgregat, l’ACA fa un avís de risc hidrològic per increment dels cabals entre els municipis de Castellbell i Sant Joan Despí per acumulació de pluges.

Esllavissada

Precisament les intenses pluges dels darrers dies podrien haver estat la causa d’una esllavissada de grans dimensions que es va produir dissabte a Arties, a la Val d’Aran. El despreniment de terra, roques i arbres es va produir a la ribera del riu Valarties, aproximadament a 500 metres del pont de Sant Pelegrí, que delimita el nucli amb l’inici de la pista forestal. Els Popièrs d’Aran amb el suport de l’helicòpter del GRAE van sobrevolar la zona i de moment no hi ha constància de danys personals. Sí que es va veure afectada la pista d’accés a aquesta zona, finques i també una línia de mitja tensió que van quedar colgades per la brutal acumulació de terra, roques i arbres. De fet, els danys a la línia podrien haver provocat un petit tall de subministrament que indicaria l’hora en què es va produir l’esllavissada, cap a les 11 de la nit de divendres. A la part central del despreniment hi transcorre un barranc d’aigua amb un cabal continu; aquest aforament podria ser la possible causa que es generés una gran bossa que en trencar-se va arrossegar tots els materials. Amb tot, les causes s’estaven analitzant i tampoc es descartava que la pluja hi hagués pogut influir o que hi hagués alguna altra explicació.



Des de dissabte mateix les màquines treballaven per possibilitar l’accés als dipòsits d’aigua d’Arties, que van quedar afectats per l’esllavissada, i avaluar-ne els danys. El síndic d’Aran, Carlos Barrera, va explicar que les finques existents entre el riu Valarties i la pista forestal van quedar totalment afectades. Els Pompièrs i l’helicoptar del GRAE van sobrevolar la zona per esbrinar si a la part alta de la ribera d’accés al refugi de la Restanca i el Montarto hi havia vehicles estacionats o persones que es trobessin en aquell moment per la zona.