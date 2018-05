Un detingut per maltractar la seva exparella en un bar

Un home resident de 31 anys va ser detingut el passat diumenge a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Els fets van produir-se passada la mitjanit en un bar de la parròquia, on va ser requerida una patrulla perquè l’home hauria maltractat la seva exparella després de tenir-hi una forta discussió.

Els agents també van haver d’intervenir en un bar d’Andorra la Vella el mateix diumenge a les 21.15 hores perquè un home resident de 35 anys va posar-se en una discussió entre dues persones amb la intenció d’agredir una d’elles. Quan les autoritats van arribar, l’home va oposar una forta resistència i va fer cas omís de les seves indicacions, motiu pel qual va ser detingut per un presumpte delicte de desobediència i resistència greu a funcionaris de la policia en l’exercici de les seves funcions.

Una setmana abans, el dilluns 7 de maig, van produir-se uns fets similars en un local d’oci d’Escaldes-Engordany. Els agents van acudir-hi passada la una de la matinada perquè algú s’havia queixat del soroll. Van trobar-hi un home resident de 29 anys que tenia un aute encara actiu de prohibició d’entrar en locals nocturns. Quan van procedir a controlar-lo, l’interessat va reaccionar de forma desproporcionada cap als agents tot resistint-se i proferint-los injúries i amenaces.

El Cos de Policia també va detenir al llarg de la setmana passada nou persones per conduir sobrepassant la taxa d’alcoholèmia i cinc més per introduir diferents quantitats de droga al Principat.

Fins a 80 sancions a motocicletes

Un total de 80 conductors de motocicleta van ser sancionats per infringir diversos articles del codi de circulació durant la campanya que el Servei de Policia va desenvolupar entre el 21 d’abril i el 8 de maig. Els multats representen gairebé un 14% dels 576 conductors que van ser sotmesos a controls. D’entre les infraccions més repetides, destaquen els conductors que circulaven sense assegurança tot i tenir-la (30), aquells altres que no van respectar els senyals horitzontals de trànsit (24) i els que no tenien la ITV en vigència (23).

Malgrat que aquestes van ser les sancions més recurrents, els agents de circulació també van enxampar dos motoristes fent avançaments indeguts, un altre conduint de forma temerària i un darrer que es va saltar els senyals prohibitius. Pel que fa a altres deficiències tècniques i administratives identificades, sis vehicles van ser sancionats per tenir els pneumàtics en mal estat, tres perquè no portaven el casc ben lligat, tres més perquè no van mostrar el permís de circulació tot i tenir-lo i dos altres perquè conduïen sense la categoria de permís corresponent. També van imposar alguna multa per no portar la motocicleta ben matriculada, transportar passatgers en un vehicle no homologat o circular sense assegurança contractada.

Conscienciació

La campanya tenia com a objectiu posar èmfasi en la conscienciació i incidir en què les motocicletes circulin per la via pública en bones condicions tècniques i administratives. També buscava detectar comportaments imprudents dels conductors per tal d’intentar reduir el nombre d’accidents amb la implicació directa d’aquests vehicles.