L’A penja els comptes al seu web per aclarir que «no amaguen res»

El grup liberal va publicar ahir els comptes del partit a la seva pàgina web, com a mostra que «no hi ha res a amagar» i perquè «les coses quedin clares», va destacar en una roda de premsa Maanan Aouraghe, tresorer de la formació, després que el Tribunal de Comptes publiqués que L’A no havia presentat els números. En aquest sentit, la formació va indicar que pel que fa als comptes del 2017 ja s’han presentat davant l’ens fiscalitzador, per evitar repetir la falta de temps viscuda amb els comptes del 2015 i 2016.



Aouraghe confia que, a l’hora de penalitzar el grup, tindrà en compte que era el primer cop que els partits lliuraven els exercicis al tribunal per complir amb la nova llei de partits. Tot i que el tresorer va assegurar que «no tenen excuses», va voler matisar que no hi va haver «mala intenció» i que la presentació es va fer fora de temps perquè van haver de fer front a «un seguit de dificultats tècniques».

Sense recursos aliens

Els liberals van explicar que van entregar els comptes dels exercicis del 2015 i 2016 al Tribunal de Comptes el passat 24 de gener, cosa que permetrà que l’organisme emeti l’informe properament. D’altra banda, Aouraghe va voler deixar clar que des que ell és tresorer del grup, és a dir, des del 2012, el partit només ha funcionat amb recursos propis dels afiliats i electes. «Mai ha funcionat amb recursos aliens, ni abans que ho exigís la nova llei», va subratllar el liberal.



La formació va lamentar que no se sancionin institucions que reben més subvencions públiques, com ara l’AREB, que «va presentar els comptes tard i la informació incompleta», va comentar.