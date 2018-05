La capital destinarà un milió a rentar la cara a Príncep Benlloch

El Comú d’Andorra la Vella va presentar dimarts al vespre a comerciants i propietaris el projecte que ha ideat per fer un rentat de cara a l’avinguda Príncep Benlloch. La idea del comú, tal com va explicar la cònsol major, Conxita Marsol, seria poder ampliar les voravies perquè l’embelliment tingui major impacte. «Per poder fer aquesta ampliació cal deixar la via amb un sol carril de circulació», va indicar Marsol. Una proposta que «va ser ben rebuda» si bé els assistents també van fer alguns suggeriments. «Ens van demanar que incidíssim més en la decoració perquè l’avinguda sigui més atractiva i poder-li donar caràcter, alguna cosa distintiva de la resta de la parròquia», va exposar, assegurant que totes les idees que van sorgir en la reunió «són molt bones».

Estudi de mobilitat

Ara bé, els canvis circulatoris resten pendents de corroborar que no afecten negativament en la mobilitat en els carrers del voltant. Per això el comú esperarà l’informe sobre la mobilitat a la vall central que està elaborant el Govern.

La corporació preveu un embelliment de la zona amb soterrament de contenidors i nous elements de decoració

Per fer els canvis, que inclouen també contenidors soterrats, zones de terrasses, espais amb arbres o canvis en la il·luminació el comú ha previst en el pressupost d’aquest any una partida d’un milió d’euros. «Tenim els diners i és un embelliment que s’ha de fer», va remarcar, afegint que sigui quin sigui el projecte final «la nostra voluntat és començar la reforma aquest any». Marsol va remarcar que tan si es poden ampliar les voravies com no el comú tirarà endavant algunes de les intervencions previstes, com el soterrament dels contenidors, les millores en il·luminació o la col·locació d’alguns elements d’embelliment. «Hem de pensar que en alguns punts ara les voravies fan 50 centímetres», va destacar la cònsol.



La remodelació d’aquesta avinguda completarà el seguit d’obres destinades a embellir i fer més atractives moltes àrees de la parròquia que des de fa anys es considera que han quedat oblidades. «Els veïns i comerciants saben que la solució passa per aquí i la majoria agraeixen poder tenir un barri atractiu i que sigui agradable per viure-hi», va manifestar, afegint que ja són conscients que aquella zona no serà un pol d’atracció turística.

Calendari

Després d’escoltar les propostes dels veïns i comerciants, el comú va agafar el compromís que al setembre els presentarà un projecte més definit de tota la intervenció que es duria a terme. A partir de llavors el comú també preveu escoltar els suggeriments dels veïns i comerciants de la zona per acabar-lo d’ajustar.



Tal com s’ha dit, el fet de comptar amb una partida al pressupost fa que la corporació local estigui convençuda que abans d’acabar l’any es puguin iniciar les obres. A més, Conxita Marsol va concretar que no es tracta d’una intervenció «gaire complicada». És més, va aventurar que un cop comencin els treballs, es podrien tenir enllestits en tres o quatre mesos. H