El PS acusa DA de «postureig» amb el registre de la propietat

Rosa Gili, consellera del PS, va criticar les «falses promeses» de DA respecte a la creació del registre de la propietat, que permetria saber quants pisos buits hi ha al país i començar a actuar per millorar la manca d’habitatge de lloguer i l’augment dels preus. Gili va demanar ahir, en el debat parlamentari sobre la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, la creació d’aquest registre, però el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va comentar que s’hauria d’abordar en el marc d’una altra llei. Pere López, president del PS, va titllar el Govern «d’hipòcrita», per haver defensat la creació del cens quan es va aprovar la llei de competències comunals, i ahir, negar-se a fer-ho. López va considerar la «incoherència» de DA com un acte de «postureig», per «fer veure que li preocupa una qüestió, quan no és així».



El cap de Govern, Toni Martí, li va respondre que no era en el debat sobre aquesta llei on s’havia d’emmarcar un registre de propietat i va destacar que per plasmar-lo cal primer disposar dels cadastres comunals.