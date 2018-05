Duel d’interessos a la gran final del torneig

Per altra banda, l’altre rival, el SAE Sant Julià va guanyar al Construmosa DDS Madriu per 4 a 5 a les semifinals. El conjunt de Joan Foix va aconseguir la victòria amb dues dianes de Jorge Dias i amb una de Balcells, una de Jiménez i una del porter Pereira. Grego, De Jesús, Flores i Ferreiro van marcar quatre gols insuficients. En aquest sentit, els lauredians buscaran revalidar el títol.

El Tortell Atlètic Escaldes i el SAE Sant Julià disputaran la final del Memorial Canut aquest dissabte a partir de les 19.30 hores al Poliesportiu dels Serradells. Els escaldencs arriben després d’haver golejat a les semifinals al Immobiliària CISA La Massana per 7-1. Brito i Raventós van anotar dos gols mentre que Llamas, Herrero i Férriz en van fer un cada un. El gol d’honor massanenc va ser de Pereira. En aquest sentit, l’equip buscarà donar la sorpresa després d’haver guanyat la segona divisió i podria anotar una fita històrica.

