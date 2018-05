Crítiques al Govern per «comprar vots» amb les places de funcionaris

Els sindicats celebren que surtin noves places per consolidar la feina de desenes d’eventuals però lamenten que «no s’hagi fet durant els set anys que ha governat DA i es faci ara». Els representants dels treballadors consideren que és una manera de «comprar vots» i de «rebaixar la tensió» després que els empleats de l’Administració protagonitzessin dos dies de vaga el passat mes de març i que els docents, un dels cossos més reivindicatius, estiguin treballant per trobar consens en la nova llei d’Educació.



«Ho fan ara per guanyar vots, és molt descarat», va opinar el president del Sipaag, Lluís Anguita. El sindicalista va afirmar que «volen tapar el que està passant amb aquest Govern». «Desviar l’atenció cap a un altre costat», va insistir perquè «aquestes places fa temps que haurien d’haver sortit però surten justament ara». Des del seu punt de vista, «el que intenten és recuperar el vot dels funcionaris que han perdut. És una manera que la gent pensi que al final els hi han donat feina i finalment els votin». «Tot plegat fa malpensar», va afegir.



Igual de contundent va ser el secretari general de l’UsdA, Gabriel Ubach, que va apuntar que «els que han estat fent creure que els funcionaris són els culpables de tot i els han posat el sector privat en contra ara obren 200 places». «Aquesta és la credibilitat de les polítiques de DA», va reflexionar. Ubach va admetre també que és una bona notícia que s’hagin decidit a obrir aquest llistat de llocs per totes aquelles persones «que fa anys que estan en una situació d’eventual» però es va mostrar convençut que tot plegat «té una clau electoral». «No ho han fet en set anys i ho fan ara», va remarcar.



En la mateixa línia es va expressar el president del CFPA, Salvador Prieto, que recorda que des del sindicat de policies sempre havien insistit en la necessitat de consolidar les places d’eventuals. Amb tot, va reconèixer que la proximitat de l’anunci amb les properes eleccions generals pot tenir una doble vessant. «Estem satisfets tot i que és veritat que l’anunci es pot entendre en clau electoral», va opinar.

Nova tongada de places?

Des del Sipaag van indicar que, malgrat ser una bona notícia que diversos eventuals puguin consolidar la seva plaça, «la notícia ha generat molt de neguit perquè hi ha persones que porten més de deu anys treballant en el mateix lloc i la seva plaça no ha sortit». En aquest sentit, Anguita va avançar que hi ha persones que han recorregut a Funció Pública per conèixer la seva situació i que des d’allà els han informat que probablement hi haurà una nova obertura de places per tal de donar resposta a tots els neguits.

De moment, però, aquesta possibilitat no s’ha notificat de manera oficial.

88 places de nova creació / Del total de 213 places que el Govern preveu obrir des d’ara i fins a final del 2019, 88 seran de nova creació i la resta per consolidar eventuals. Una xifra que alguns sindicalistes consideren «insuficient», ja que l’Administració té moltes més persones en aquesta situació contractual i denuncien que n’hi ha que fa molts anys que s’hi troben.



En concret, el pla elaborat per l’Executiu preveu que de les més de 200 places, 184 es destinin a treballadors de l’Administració general i 29 a cossos especials. La majoria dels llocs ofertats (118) s’obririen abans del març de l’any vinent, data límit perquè s’acabi la legislatura. Fins el desembre –moment en què sembla que es podrien celebrar finalment les eleccions generals– s’haurien consolidat ja 72 places.

En el moment en què es va conèixer la notícia ja van sortir veus crítiques dins del funcionariat que entenien l’acció com un «avís preelectoral». De fet, el sector que més places obtindrà és un dels més crítics: el professorat. La planificació preveu obrir una trentena de places de professors i mestres, a part de consolidar una plaça d’administratiu d’Ensenyament Superior, un tècnic d’activitats extraescolars, un tècnic per a l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic i vuit administratius a Educació.