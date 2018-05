Verdú no passarà finalment pel quiròfan

Joan Verdú, finalment, no ha hagut de passar per quiròfan per operar el seu genoll afectat. Així ho van determinar els metges després de l’última ressonància en què s’ha vist que el lligament no està trencat. Per tant, l’estabilitat del lligament és adequada i els metges consideren que es pot evitar l’operació. Malgrat això, la notícia no suposa cap canvi en el seu procés de recuperació, que continua sent l’establert.

Verdú es va lesionar del genoll fa poc més d’un mes i havia de passar ahir per quiròfan després d’esperar unes setmanes perquè la inflamació de la zona afectada baixés.