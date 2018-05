Els play-off «comencen davant el València» al Poliesportiu

El MoraBanc Andorra juga avui una altra final, un partit importantíssim en el qual rep al Poliesportiu d’Andorra al campió de la Lliga Endesa, el València Basket, a les 20.30 hores del vespre. És la darrera jornada de la lliga regular, en horari unificat, i pot quedar entre la cinquena i la vuitena posició i la victòria és essencial per, entre altres coses, evitar el Reial Madrid i classificar-se per l’Eurocup.

En aquest sentit, Oliver Stevic considerava que l’equip arriba «amb bones sensacions» tot i la derrota a Màlaga. «Per nosaltres no ha canviat molt la situació i sabem el que pot passar demà, no és el mateix ser cinquens que vuitens», comentava. Per tant, «el més important és guanyar demà» i «estar preparats». «Hem d’aguantar la posició i quan s’acabi el partit ja veurem en quina situació ens trobem, de moment, sabem a quins rivals ens trobarem», explicava. Sobre les baixes de Bojan Dubljevic i Erick Green, creu que «ens ha de ser igual si venen sense algun jugador, nosaltres sabem que hem de fer un bon partit per guanyar i no canvia res, hem d’estar concentrats en aquest partit i no pensar en res més». «L’important és que fa dues temporades seguides que estem aquí», concloïa.

Per la seva banda, Joan Peñarroya, assenyalava que «l’equip està bé, amb ganes de jugar aquest últim partit de lliga regular i està content perquè la nostra temporada no s’acaba demà. És un partit important per nosaltres perquè ve un gran rival i sabem que amb el suport de la gent haurem de fer un bon partit i quedar el més a munt possible en la nostra classificació». «Demà, per nosaltres és el primer play-off, però la situació en el que quedem no depèn de nosaltres», afegia. «Estem tots bé, encara que tenim algun jugador dèbil pels problemes amb la grip que ens va afectar la setmana que vam però tots estem amb garanties», revelava. «Prou incentiu i prou premi per optar a la cinquena posició, l’equip té ganes», remarcava.

El MoraBanc busca classificar-se per l’Eurocup i firmar la millor temporada de la seva història

Si el MoraBanc és vuitè, jugarà el diumenge a les 12.30 hores contra el Reial Madrid, si és setè, ho farà contra el Kirolbet Baskònia a les 18.30 hores i si és sisè, ho farà a les 20.45 hores contra el Barcelona Lassa. En el cas de ser cinquè, jugaria contra el Valencià a les 20.30 hores del dilluns. D’aquesta manera, l’equip necessita quedar entre els set primer classificats per jugar l’Eurocup, tot i que sent vuitens també tindrien possibilitats. Així mateix, marcarien la millor temporada de la història del club, superant la vuitena posició aconseguida.

Pel que fa al rival, visita el Poliesportiu d’Andorra amb les baixes de Dubljevic i Green, que tenen molèsties i es reserven pels play-off. Els de Txus Vidorreta vindran a posar-se a punt per als pròxims partits i voldran recuperar-se de la derrota per 70 a 71 contra l’FC Barcelona Lassa. El partit els servirà també per reintegrar a la rotació a Sam Van Rossom, després de dues setmanes de baixa. El precedent del partit, és la victòria per 89 a 87 del València a casa, en un duel decidit a la pròrroga.

En aquest sentit, Vidorreta va explicar que tot i no jugar-se res, espera que el seu equip «mantingui la bona línia defensiva i augmenti la seva agressivitat». «L’equip es troba en bon nivell defensiu però ha de mossegar un poc més la pilota, el nostre objectiu és mantenir la primera posició com a equip que menys punts encaixa a la competició», destacava. «Tot l’equip està a fent un treball defensiu que està sent molt bo aquests darreres sis setmanes», afegia.