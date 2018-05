El concurs de reconstrucció de l’orri d’Encenrera, desert

El Comú d’Encamp va declarar desert el concurs públic relatiu als «treballs de reconstrucció de l’orri de Pessons - Encerera - fase 1» en acord de la junta de Govern del passat 14 de maig, segons va publicar ahir el BOPA i EL PERIÒDIC va confirmar amb el conseller de Medi Ambient de la parròquia, Aleix Varela, qui va explicar que quan van obrir els plecs es van trobar amb què els concursants «havien superat molt el preu pressupostat pel comú» i aquest té la potestat de declarar desert el concurs en aquests casos.



Segons el conseller el valor de la intervenció que proposaven els participants en el concurs superava en més d’un 150% el que preveia el comú: «S’havien pressupostat uns 75.000 euros i el preu que calculaven els plecs dels concursants arribava fins als 200.000 euros». Varela es va mostrar sorprès per aquesta diferència de preus i va apuntar, fins i tot, a una possible «confusió» per part dels concursants.



La fase 1 que el Comú d’Encamp volia licitar correspon a la «reconstrucció d’unes cabanes medievals», segons va explicar Varela. Actualment, s’han trobat a la zona com a mínim tres cabanes, una del segle XIV, una segona dels segles XVI - XVII i una darrera més moderna, del segle XIX i relacionada amb la ramaderia bovina.

Varela també va explicar que donada la situació geogràfica de l’orri, les feines s’han de fer només a l’estiu, alhora que va recordar que a l’indret també hi ha «unes restes tardoromanes que s’estan acabant de datar».



Les intervencions arqueològiques que s’havien realitzat a l’indret en els últims anys havien anat a càrrec de l’empresa barcelonina Actiu. De fet, l’arqueòleg d’aquesta empresa al capdavant del projecte, Josep Font Piqueras, va relatar a finals de l’estiu passat la important troballa de tres forns per torrar els materials extrets de la mina aurífera per tal de treure’n els sulfurs que amaguen l’or per posar-lo a continuació al rierol i extreure les partícules d’or. L’arqueòleg va assegurar que no existia una evidència similar coneguda a tota Europa.