L’A rebutja que el MoraBanc sigui una societat anònima

Els liberals van presentar un text alternatiu i una esmena a la totalitat a la Llei de l’esport, amb més de 45 esmenes a la llei original perquè creuen que «no dona resposta a les necessitats de l’esport del país i a tots els agents implicats». Segons Ferran Costa, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, «l’hem adaptat al que nosaltres entenem que ha de ser una llei moderna i que s’adapti a les exigències del segle XXI. En aquest sentit, considera que té dèficits de forma i que «hi ha una falta d’assessorament en la matèria».

A més, rebutgen que el MoraBanc s’hagi de convertir en una societat anònima d’objecte esportiu però defensa que «aquells clubs que tinguin seccions professionals que vulguin competir a l’estranger» puguin tenir l’opció. Segons informa, «no entenem per què s’ha d’adoptar aquesta figura, ja que al MoraBanc mai ho ha reclamat tot i dur diverses temporades a l’ACB». «No entenem l’exigència del Govern, per això volem que sigui opcional», destaca, a més remarquen que molts dels grans clubs de l’ACB com el Barça o el Madrid no compleixen el requisit.

Pel que fa a l’antidopatge, no estan d’acord en el fet que l’agència andorrana marqui el reglament en aquest àmbit perquè creu que «caldria fer una norma amb rang de llei i qualificada» perquè aquest tema «afecta els drets fonamentals de les persones» i «és una intrusió directa i flagrant als drets de les persones regulats a la nostra constitució». «Ho diu la Constitució», recorda. En aquest sentit,pensa que l’AGAD, que es va crear fa dos anys continua igual, «sense regular com calia tota aquesta situació». Per altra banda, també expressa el desacord amb la llei perquè «passen de puntetes pels principis d’inclusió i no cap aposta decidida», també «s’obliden de tot el que fa referència a la igualtat entre l’home i la dona» i no parlen del «respecte al medi ambient» i del «tracte als animals». També aposta per una fusió del Comitè Olímpic i del Paralímpic, «igual que fan els comitès més moderns, com el dels Estats Units o de Noruega». «Es mencionen allò de les bones intencions però en aquesta llei no es formalitzen de manera explícita», assenyala.

Així mateix, vol garantir que «aquelles joves promeses tinguin el reconeixement i la continuïtat més enllà dels 16 als 18». En aquest sentit, el grup liberal també està en contra de la creació de la Fundació de l’Esport i aposten per fomentar les desgravacions fiscals per l’esponsorització d’esdeveniments esportius.