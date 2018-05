Cardelús segueix la seva progressió a Mugello

Tercera cita per a Xavi Cardelús al Mundial de Moto2. El pilot andorrà aprofita la seva tercera wild card per continuar evolucionant a sobre la moto. Ho farà aquest cap de setmana en un dels circuits més reconeguts del campionat, el de Mugello, en el Gran Premi d’Itàlia.

Després de participar a les proves d’Espanya i França, Cardelús torna a afrontar un circuit exigent. «El circuit de Mugello és un dels traçats mítics del Campionat del Món i em fa molt il·lusió córrer allà. D’entrada sé que serà, segurament, la cita més complicada de les que he tingut fins ara al Campionat del Món perquè és molt exigent amb el pilotatge i hauré de dedicar les primeres sessions a aprendre com superar els punts més exigents que té aquest traçat que són molts, mentre els meus rivals ja aniran a buscar temps i acabar de posar les seves motos a punt», indica l’andorrà, assenyalant que com porta mantenint des de l’inici de temporada, «la classificació ens importa ben poc al Campionat del Món, el més important és sumar experiència, començar a aprendre els circuits i millorar cada vegada que surti a pista. Si complim aquests objectius, haurem fet la feina que hem de fer i continuarem fent passes endavant. Això és el més important de les wild cards, aprendre i continuar creixent com a pilot».

Entre els punts exigents que es troben a Mugello, està la frenada final de la extensa recta, que obliga als pilots a ser molt precisos per no perdre la línia. També hi ha dues arrabiates que també poden marcar diferències en el cronòmetre i que es presenten després d’una baixada força complicada per mantenir el control de la moto. Per finalitzar hi ha el revolt del Correntaio, que exigeix una frenada forta i es troba en un petit descens, que permet guanyar temps, però també perdre’l si no es supera amb una gran determinació.