Fiscalia demana 24 mesos de presó per agredir un minusvàlid

La Fiscalia demana 24 mesos de presó condicional a un jove acusat d’agredir una persona amb discapacitat. Els fets van tenir lloc el març del 2016 a l’exterior del bar L’aigüeta, en una baralla que va acabar amb la intervenció de la Policia. Segons la versió de l’acusació i dels dos agents de policia que van acudir al lloc dels fets, l’home en cadira de rodes va acabar amb una ferida al llavi i a l’ull. La defensa demana l’absolució de l’acusat i va destacar que l’informe mèdic no va declarar lesions evidents i que, per tant, l’agressió no es pot acreditar.



Un testimoni que va passar en cotxe en el moment de la baralla va declarar ahir en el judici que va veure com un home agafava pel pit la persona en cadira de rodes, l’aixecava i el feia caure a terra d’una empenta. Tot i veure la baralla, va afegir que «tot va ser molt ràpid» i que seria incapaç de reconèixer l’autor del maltractament.



L’acusat va assegurar que la discussió venia d’un deute econòmic i que l’home en cadira de rodes –que no es va personar al judici– el va mossegar dues vegades, al dit i a l’orella, i que ell només el va empènyer per desfer-se d’ell i defensar-se. Segons l’advocat a la defensa, «la lesió del llavi se’l podria haver fet ell mateix, ja que no hi ha prova objectiva».



La sentència del cas es farà pública el proper 25 de juliol a les 12.00h.