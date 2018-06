Encamp celebra l’arribada de la primavera amb ball i colors

Pigments volant pels aires i tacant les cares i la roba dels assistents. Amics i familiars llençant-se colors a traïció, entre rialles i corredisses. Així han donat la benvinguda a la primavera prop d’unes 350 persones aquest diumenge a la tarda al Prat Gran d’Encamp. La festa Holi, que enguany arriba a la tercera edició, és una celebració que va néixer a l’Índia amb la voluntat de commemorar l’arribada d’una nova estació després d’un llarg hivern. “Portem molts anys a Andorra i és molt gratificant poder viure la nostra tradició al país”, ha explicat Bharti Bawani, membre de la comunitat Hindú a Andorra.



A més dels colors, la festa també ha estat acompanyada, tal com mana la tradició, de molta música majoritàriament oriental. Els assistents han seguit atentament els passos que marcava el ballarí internacional Sat Atma. A més, aquesta vegada, també hi ha hagut sobre de l’escenari la presència del grup Lotus de ball Bollywood i el DJ Banderas que han fet ballar i moure l’esquelet a tothom.



La festa Holi ha estat organitzada per Samarkanda i patrocinada pel comú d'Encamp, amb la col·laboració d'Indina, l'Associació espanyola de Kundalini Yoga (delegació Andorra), Diana Torra Centre, l'Associació d'Empreses d'Encamp i l'Associació Ioga Clàssic Andorra. segons informa l’ANA.