Salut estudia implantar un protocol de prevenció del càncer de retina

El Ministeri de Salut estudiarà la implantació d’un protocol de prevenció del càncer de retina, també anomenat retinoblastoma. La iniciativa sorgeix d’una proposta de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca). L’entitat es va reunir dimecres amb representants del ministeri per traslladar l’opinió de diversos oncòlegs de Catalunya sobre les tècniques de detecció de la malaltia. El retinoblastoma afecta infants entre els zero i els cinc anys i, en molts casos, acaba comportant greus problemes de visió i, fins i tot, pot derivar en la pèrdua dels ulls dels malalts.



El protocol preveu coordinar la feina dels neonatòlegs –pediatres especialitzats en nounats– amb la dels oftalmòlegs. És a dir, si la proposta es posés en marxa, a cada nadó, just després de néixer, se li faria una fotografia a la retina que evidenciaria l’aparició d’un possible tumor. A més, les revisions pediàtriques també inclourien proves per identificar els símptomes.

Detecció fàcil i poc costosa

Un dels motius pels quals Assandca confia que el Govern tirarà endavant el protocol és pel poc cost que suposen les tècniques que plantegen. «Els pediatres només necessitarien una espècie de llanterna amb una llum vermella especial, com un làser, que mostraria si hi ha algun reflex blanc sospitós als ulls dels nens», va assenyalar el president de l’entitat sense ànim de lucre, Josep Saravia. «Amb això ja seria suficient», va afegir.



A banda, l’altre argument de pes que sostenen des de l’entitat és la fàcil detecció d’aquest tipus concret de càncer. Els membres de l’associació van presentar al ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, uns estudis sobre l’efectivitat dels mètodes de detecció del retinoblastoma. «Tots els metges ens diuen que la detecció és molt senzilla, per això ens veiem amb l’obligació de comunicar-ho al Govern», va apuntar Lídia Neiva, secretària d’Assandca.



El primer pas per impulsar el protocol és posar en contacte el ministeri competent amb l’equip mèdic de Catalunya que ha investigat la malaltia i ha elaborat els informes. Es tracta dels metges de l’Hospital Sant Joan de Déu i de la Vall d’Hebron que van participar l’abril passat en una conferència sobre el retinoblastoma a l’escola andorrana de Canillo. El col·legi té una alumna diagnosticada amb càncer de retina que fa pocs mesos va perdre un ull.



A la xerrada, un dels metges va explicar que a l’hora de curar un pacient amb un tumor d’aquest tipus, la prioritat sempre és salvar-li la vida; després, la vista i, per últim, els ulls. «Volem que no s’hagi d’arribar a aquests extrems, sinó que es pugui salvar tot», va destacar el portaveu.

Un protocol de l’Argentina

Segons va explicar el president de l’entitat, el ministeri ha d’analitzar els estudis que els van entregar per concloure si val la pena apostar per un protocol que només existeix a l’Argentina. «A Espanya hi ha la mateixa situació que a Andorra. No està protocolaritzat i, per tant, en cap revisió pediàtrica es té en compte la prova de detecció», va lamentar Saravia.



«Si el protocol és senzill i poc costós i l’únic motiu pel qual no s’ha fixat en cap altre sistema sanitari és per la burocràcia complicada, el ministeri ho posarà en marxa, sempre que confirmin que la tècnica que els presentem és la més efectiva», va subratllar Saravia. El portaveu de l’entitat va aclarir que tots els doctors estrangers a qui ho han consultat els han assegurat que, en tot cas, el problema que comporta la creació del protocol «és més burocràtic que efectiu».

Dos casos detectats a Andorra

El càncer de retina afecta quatre persones de cada milió de nens. Segons dades de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), al país hi ha dues persones que han patit retinoblastoma. En els dos casos coneguts, la lluita contra el càncer va comportar la pèrdua dels ulls dels malalts.



L’última pacient operada per aquest tumor maligne és una nena de quatre anys, alumna de l’escola andorrana de Canillo. L’altre resident que va patir la malaltia és un músic a qui també li van haver d’extreure els ulls quan tenia un any i mig. «En una població com la que té Andorra, com a molt es poden detectar dos casos per any», va afirmar Saravia.



En general, en el 40% dels afectats la malaltia sorgeix per qüestions hereditàries. Quan no és genètic, el tumor només es presenta en un dels dos ulls. El factor hereditari obliga els germans i fills dels pacients a sotmetre’s a exàmens periòdics, incloent teràpia genètica, per determinar el risc que tenen de desenvolupar el càncer.



El retinoblastoma és el càncer d’ulls més freqüent entre infants. Entre els símptomes que es tenen en compte a l’hora de detectar la malaltia són l’aparició de cercles blancs dins l’iris quan una llum –com la d’un flaix d’una càmera de fotos– brilla sobre l’ull. També presenta envermelliment i inflació als ulls i pot provocar que un ull miri en direcció contrària a l’altre.