Torres vol convèncer Viladomat perquè mantingui la marca Grandvalira

El conseller delegat de Saetde, Joan Viladomat, va donar per fet que la marca Grandvalira desapareixerà, així com el forfet conjunt del domini. No obstant això, els polítics encampadans mantenen l’esperança de poder reconduir la situació. El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va anunciar que té pendent una reunió amb el màxim accionista de Saetde i que allà intentarà dissuadir-lo. «La dissolució de Nevasa fa dies que està clara, però sempre hem defensat que per al país i la parròquia el millor és mantenir el forfet únic i la marca», va assegurar. En aquest sentit va explicar que «encara que hi acabi havent una gestió independent, estaria bé mantenir la marca i el forfet conjunt». Amb tot, va admetre que el seu poder de decisió és mínim. «Hi parlarem per reconduir-ho, però som dels que menys hi pintem», va manifestar.



De la seva banda, els consellers de L’A, van deixar clar que «no volem que la marca es trenqui» i que com a mínim caldria mantenir el forfet conjunt». Amb tot, van assegurar que si la desaparició no es pot evitar, consideren que des del comú caldrà donar «facilitats» a l’accionista majoritari de Saetde «perquè pugui ampliar al màxim el domini esquiable i no perdre clients». Maribel Lafoz es va mostrar optimista en el sentit que «potser el trencament suposa noves oportunitats per al país o per a l’esquí».

Acord d’intencions

Pel que fa a l’acord d’intencions, el cònsol augura que es podrà tancar abans d’acabar el mandat. Amb tot, va reiterar que si Saetde manté la demanda econòmica per compensar els anys que no ha pogut utilitzar els terrenys de Concòrdia el litigi acabarà als tribunals. I és que Torres va deixar clar que no pagaran una indemnització si la justícia no els hi obliga. Tot i els posicionaments distants, va dir que les relacions són bones.