Les motos clàssiques envaeixen Sant Julià

La parròquia de Sant Julià de Lòria acollirà el proper cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol la primera edició del trial clàssic, organitzat per Andorra Trial Club. La iniciativa ja té prop de 170 participants inscrits i s’ha aturat la possibilitat d’apuntar-se perquè els organitzadors no volen superar aquesta xifra per raons de seguretat i per assegurar-se el bon funcionament de la trobada. La jornada es desenvoluparà en dos dies i consta de tres categories diferents segons la dificultat i l’època de la motocicleta. Estan excloses totes aquelles motos que siguin més noves del 1984 i han de tenir dos amortidors a la part posterior per poder participar.