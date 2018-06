Sales minimalistes però molt segures

Habitacions 507 i 508. D’entrada, una sala més aviat quadrada incorpora el llit de matrimoni, a pocs metres del terra i de mida justa per a dues persones. Annex, hi ha el lavabo, força complet amb una petita dutxa, vàter, bidet i pica amb mirall. La decoració és minimalista: un prestatge i una cadira a banda i banda del llit; un tercer prestatge amb un quadre a sobre d’una ciutat europea; un rellotge damunt de la porta; un penjador per a la roba i un aparell d’aire condicionat a la paret.

Només vuit dels 41 presos actuals podran sol·licitar les sessions de comunicació íntima

Tot fa pensar en una habitació d’hotel, simple però amb un mínim de prestacions. Ara bé, diversos detalls salten a la vista. Una porta que es pot tancar però no pas obrir des de dins. Una finestra que dona a l’exterior però està clausurada. Dos intèrfons al costat de l’entrada. Dues palanques, una a tocar del llit i una dins del lavabo acompanyades d’un cartell que indica «estirar en cas d’emergència». Som a l’interior de les noves instal·lacions del centre penitenciari destinades a les comunicacions íntimes, és a dir, als nous espais habilitats per al vis-a-vis, que ahir van presentar-se davant dels mitjans de comunicació i que entraran en funcionament el proper dimecres 20 de juny.

«Podran beneficiar-se’n fins a vuit dels 41 interns que hi ha actualment a la Comella», va apuntar el director del centre penitenciari, Francesc Tarroch. La xifra és molt reduïda perquè només poden accedir a aquest servei aquelles persones privades de llibertat que porten un mínim de sis mesos ingressades a la presó de forma ininterrompuda, i evidentment que tinguin una parella estable i que així s’hagi pogut constatar. De fet, Tarroch ja va especificar que s’analitzaria cas per cas. «No es posaran traves, però sí que ens assegurarem que la persona que ho sol·licita no hagi ingressat al centre per un delicte sexual o de violència de gènere; en aquests casos segurament denegarem la comunicació», va explicar el director del centre penitenciari.

Renunciar per guanyar

El ministre Espot sosté que facilitar la vida dels interns ajuda al procés resocialitzador

Accedir a una comunicació íntima significa renunciar a dues trobades familiars. De tota manera, aquell qui ho demani podrà gaudir d’una sessió vis-a-vis al mes d’una hora de durada, previsiblement en dimecres o dijous. «A part de les visites ordinàries, la direcció del centre podrà concedir-ne d’extraordinàries», va detallar Tarroch.

Els espais per al vis-a-vis, que aprofiten un dels apartaments destinats a les visites familiars dels menors ingressats al centre però que no s’havien arribat a utilitzar mai, estaran de prova pilot fins a finals d’aquest 2018 i responen a una reivindicació de fa anys dels interns de la Comella avalada per diversos organismes internacionals. «Nosaltres vam assumir aquestes demandes i el compromís de tirar-ho endavant», va ressaltar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va mostrar-se satisfet amb l’entrada en funcionament d’aquestes instal·lacions tot i arribar dos mesos més tard del previst.

«Un centre penitenciari té una funció retributiva i ha de donar compliment a la decisió judicial que imposa presó preventiva o una pena de presó. Tot i així, hi ha un aspecte que és tan o més important: el vessant resocialitzador, i unes instal·lacions com aquestes són un element molt important perquè permeten facilitar la vida de la persona privada de llibertat», va sentenciar Espot.