Cap de setmana atapeït de música de carrer

Esperem que ahir no anéssiu a dormir gaire tard després del Concert vertical de mitjanit a la Casa Bauró, en el marc del Jambo Street Music que avui i demà segueix en marxa. Els més matiners us podeu acostar al Centre cultural la Llacuna a escoltar la conferència a càrrec de la Societat de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV), està pensada sobretot per a públic professional però com que els Drets d’Autor acostumen a ser una dimensió desconeguda per a la majoria dels mortals, no està de més apropar-se i aprendre a reconèixer el valor del que fan els artistes i, a més, ja sabeu que diuen que el saber no ocupa lugar. No sigueu mantes perquè la cosa serà breu, 30 minutets.

Si seguiu amb ganes d’agenda matinal, tot seguit al mateix lloc Quim Quiñonero i Oriol Vilella oferiran una classe magistral comparativa entre els estils de B.B. King i Eric Clapton. És també apta per a profans, si no teniu guitarra ni idea de fer un acord hi sou benvinguts. Després, la recomanació és que aneu a dinar perquè a la tarda tindreu un cresol de concerts que no us els acabareu, a no ser que, tingueu el do diví de l’omnipresència.



El repte dels sis escenaris

Preneu nota: els centres neuràlgics d’aquest cap de setmana es troben a la plaça Rebés, Cap del Carrer, plaça Guillemó, carrer Anna Maria Janer, placeta Monjó i placeta Sant Esteve. La tria serà difícil però potser els plats forts se serviran a la plaça de les arcades. L’espectacle més familiar serà una rocambolesca col·laboració entre tots els esbarts del país per tal d’oferir-nos la versió pop del cançoner tradicional de les agrupacions. Hi ha hagut molta feina d’arranjaments i coordinació darrera així que ment oberta i recordeu que la cuina fusió, quan és bona, és de les millors coses que hi ha i quan no és tan bona, bé, doncs sempre serà una experiència a la motxilla de la vida.

El Jambo permet una mena de ‘zapping’ per canviar de concert en concert en poc temps



A les 21.30 hores Joana Serrat i el seu folk d’arrel americana amb tocs de pop pujaran a l’escenari de Guillemó. El sentit comú ens diu que, si el temps aguanta, la plaça podria quedar atapeïda. Potser seria una bona idea arribar amb temps. Aquesta estratègia per agafar lloc pot entrar en conflicte amb la molt bona opció de quedar-se al carrer Anna Maria Janer fins a les 21.15 hores, quan és previst que acabi un dels primers concerts de Marcel Lázara i Júlia Rey després del seu llarg viatge en bicicleta per brasil a la recerca d’una gran col·lecció dels ritmes més arrelats al país sud-americà.



Pels qui vulguin fer tard, l’única opció possible serà la plaça de les arcades i la música ballaable tipus festa major dels Sense sal, d’aquella feta per posar-se de bon humor i bellugar els peus sense voler-ho.



El tetris per encaixar els eixos del temps, lloc i preferències poden ser tants i tan diversos que només us podem recomanar fer una ullada al programa perquè, en cap cas, els que acabem d’anomenar són els únics i el Jambo té la gràcia de ser aquesta mena de self service on es pot triar la nutrició desitjada per les nostres orelles. O, en el vessant més delirant, podeu fer una mena de zapping i anar a corre-cuita d’escenari en escenari per fer tastets, les distàncies ho permeten.

I demà? Demà més! Diuen que és un concert per a nens però no només, els Xiula us faran oblidar que l’endemà és dilluns i l’espectacular canó de confeti us arrancarà un somriure.