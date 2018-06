El Sitca retreu falta d’autocrítica a Minguillón pel conflicte del GAdA

El Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) es va mostrar crític amb la postura mostrada per l’excònsol i ara conseller de la minoria, Jordi Minguillón, en relació a l’aute que corrobora que el 2015 la sentència del GAdA es va executar de manera incorrecta. Tal com va recollir EL PERIÒDIC, Minguillón va defensar l’execució feta per la seva corporació. «Lamentem les seves declaracions. No fa cap mena d’autocrítica, sinó que segueix incentivant l’allargament d’una situació en gran part generada per les seves decisions i que no ajuda a desencallar la situació», va afirmar la presidenta del col·lectiu, Emi Matarrodona. En aquest sentit, malgrat admetre que no estan d’acord amb el fet de recórrer l’aute de la Batllia, es van mostrar comprensius amb l’actuació de la majoria comunal. «És una de les possibilitats que hi havia i si ha sorgit això, hem d’anar fins al final». Matarrodona va assegurar que no estan desanimats i malgrat que el procés és «feixuc» i més llarg del que consideren que hauria d’haver estat, es va mostrar convençuda que l’equip de Govern liderat per Conxita Marsol té voluntat política de resoldre la qüestió. «Amb la cònsol s’hi pot parlar i crec que hem de saber parlar i negociar bé. Encara que la justícia tingui el seu paper crec que arribarem a bon port», va manifestar en una roda de premsa feta ahir a la tarda.

Exigències

Des del Sitca també es va voler fer referència a la nota de premsa feta pública ahir per SDP en la qual s’exigeix al comú que sense «més dilacions ni excuses» doni compliment a la sentència del GAdA i es paguin els complements corresponents De la mateixa manera es considera que no calia recórrer l’aute per anar fins a l’última instància perquè aquest pas ja es va fer amb anterioritat i va derivar en una sentència del TS que obligava a retirar el coeficient corrector. Matarrodona va indicar que malgrat que «ho podem compartir o no, no significa que tingui l’aval del sindicat». Així doncs va deixar clar que «les nostres accions i posicionaments són des de l’activitat sindical per a la defensa dels treballadors i per això ens desvinculem de qualsevol component polític».



D’altra banda, des d’SDP també es va lamentar que la majoria «s’entossudeixi en l’incompliment» i es va voler recordar que l’ordenament jurídic prohibeix «l’arbitrarietat». Igualment es demanava una execució forçosa per part de la justícia.