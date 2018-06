Creix el grau d’insatisfacció pels serveis qvue ofereix Andorra Telecom

Pel que fa als serveis del centre hospitalari, un 22,9% de la població va mostrar-se descontenta, una xifra que ascendeix fins al 28,1% quan es tracta de persones que hi han acudit en els últims 12 mesos. Els principals motius apuntats van ser el temps que van haver d’esperar fins que els atenguessin (64%), la professionalitat del personal (20%) , el tracte rebut per part del mateix (12,5%) i el temps que van tardar a resoldre gestions administratives (9%).

Per Lara Ribas

