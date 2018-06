La secretària i la tresorera del Sitca presenten la dimissió

La junta del Sitca té tots els números per trencar-se pocs mesos després d’haver-se renovat. Dimarts la secretària i la tresorera del sindicat van presentar la dimissió si bé la presidenta del col·lectiu, Emi Matarrodona, no els la va acceptar i s’emplaça a mirar de resoldre la qüestió en l’assemblea que se celebrarà aquest vespre.



Amb tot, fonts coneixedores de la situació han confirmat a EL PERIÒDIC que la situació està enrarida i que el malestar entre els treballadors és clar per la manera de procedir de la direcció en tot el conflicte del GAdA. Les mateixes fonts van indicar que tant les dimissionàries com altres membres del col·lectiu no estan d’acord amb què el sindicat s’hagi mostrat massa al costat de la majoria comunal i no exigeixi amb més vehemència el pagament del complement salarial. En aquest sentit consideren, segons les mateixes fonts, que com a sindicat s’hauria d’estar al costat dels treballadors i reclamar els diners dels GAdA i no defensar les tesis del comú, com consideren que han fet els dirigents del Sitca.