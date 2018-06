Un equip andorrà a l’Europeu d’Urduña de Pitch&Putt

La competició inicia el seu recorregut avui sota el format de Stroke Play. El resultat de l’enfrontament entre tots els equips determinarà la composició de tres grups que seran els equips que hagin aconseguit millors resultats. A continuació s’enfrontaran novament sota la modalitat de Match Play, en format individual i de parella. El campionat seguirà demà amb nous enfrontaments, sota les modalitats Match Play i Foursomes, que aniran definint les posicions, per finalitzar el diumenge i determinant l’ordre en què quedaran els respectius equips.

Aquest cap de setmana tindrà lloc a Urduña el 8è European Team Championship, campionat de Pitch&Putt que comptarà amb la participació d’un equip que representarà Andorra. El torneig està format per nou equips: Andorra, País Basc, Catalunya, França, Galícia, Gran Bretanya, Irlanda, Noruega i Suïssa. Els jugadors de l’equip pertanyen a l’Associació de Pitch&Putt d’Andorra i estarà format per Antoni Armengol, Josep Escabrós, Gonzalo Mendoza, Ricard Morat, Moisés Pernía i Joan Jordi Segura.

Per El Periòdic

