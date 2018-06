El projecte 'Mengem d'aquí' arribarà als casals

El projecte 'Mengem d'aquí', que pretén fomentar el consum de productes de proximitat i de temporada dins els menjadors escolars, s'estendrà per primer cop als casals d'estiu i aquelles activitats de lleure de l'Alt Urgell i la Cerdanya que incloguin dinar, sempre i quan la seva elaboració vagi a càrrec dels mateixos equips de cuiners que han gestionat aquest servei durant tot el curs.

La iniciativa, que va arrencar el passat mes de setembre, s'ha rebut amb satisfacció per part de les famílies, ja que un 70% de les 500 enquestes recollides l'han valorat "molt positivament", segons ha explicat la tècnica d'Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Anna Gallart. De fet, durant el curs escolar s'han elaborat uns 2.000 menús diaris de mitjana entre la trentena de centres educatius participants. Ara també s'han interessat per copiar el projecte d'altres comarques del Pirineu, també al vessant francès.

La valoració del projecte 'Mengem d'aquí', que s'ha allargat durant tot el curs escolar, ha estat satisfactòria, tant pels agents implicats com per a les famílies dels alumnes que en són usuaris. Per aquest motiu, s'ha decidit continuar-lo durant les vacances estivals, amb la qual cosa s'estendrà entre els casals o altres activitats de lleure de l'Alt Urgell i la Cerdanya que incloguin el dinar, sempre i quan aquest vagi a càrrec dels equips de cuiners que, fins ara, l'han elaborat per als menjadors escolars.



Entre els 18 centres de primària i secundària de l'Alt Urgell i els 13 de la Cerdanya que hi participen, els quals representen la pràctica totalitat dels que hi ha en aquestes dues comarques, s'han servit uns 2.000 menús diaris de mitjana. El projecte es va iniciar el passat mes de setembre, coincidint amb l'arrencada del curs escolar, i té com a principal objectiu incorporar els productes de proximitat i de temporada dins l'àmbit dels menjadors escolars, tenint en compte que el dinar és un dels àpats principals.



La tècnica d'Ensenyament ha explicat que la voluntat és aconseguir "que els nens i nenes en siguin els futurs compradors" i tinguin més consciència cap a l'alimentació saludable. De cara al proper curs, alguns dels canvis que s'introduiran tenen a veure amb el consum de verdures, ja que s'apostarà per reduir la seva elaboració de forma triturada. A més, també s'esglaonarà el "dia vegetal", que en aquests darrers nou mesos s'ha dut a terme cada dilluns i a partir del proper curs es farà cada 15 dies.



Tot i que aquesta molt bona valoració per part de les famílies, un altre dels objectius està encarat a l'impuls de la seva part comunicativa, ja que han detectat que bona part del 30% restant, el qual també es mostra "satisfet", no ha rebut informació suficient sobre la iniciativa. El projecte l'impulsa el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i compta amb la col·laboració dels dos consells comarcals, a més de diversos productors locals i de la Fundació Alícia, encarregada de dissenyar els menús.