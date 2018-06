Demanda d’un any de presó per un atropellament mortal

La fiscalia demana un any de presó condicional i la retirada del carnet de conduir durant dos anys per a l’home que va atropellar una dona al carrer dels Horts de la Massana fa quatre anys. Els fets van ocórrer a les 11.30 del matí del 6 d’abril del 2014, quan l’acusat, xòfer repartidor de professió, estava realitzant unes maniobres marxa enrere i va sentir un crit. En baixar de la furgoneta va comprovar que havia atropellat una dona. La víctima, resident de 64 anys i de nacionalitat portuguesa, va ser traslladada a l’hospital amb un traumatisme cranioencefàlic i una hemorràgia traumàtica cranial i d’aquí va ser traslladada a l’Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona on va morir. La Policia va realitzar el pertinent control d’alcoholèmia a l’acusat que va donar negatiu.

«Mala fortuna»

Segons l’únic testimoni del cas, un home britànic que avui ha vingut fins al Principat només per declarar, la dona anava per la voravia carregada amb bosses de la compra a ambdues mans quan es va topar amb un gruix de 60 centímetres de neu. Va ser llavors quan va voler travessar la carretera i, en sortir d’entre els cotxes, l’acusat no la va veure. Ella va caure de cara a terra, donant-se un fort cop al cap. El testimoni va anar corrents a socórrer-la i, durant la seva declaració, va assegurar que l’acusat havia baixat ràpidament de la furgoneta i va trucar a l’ambulància.



El testimoni també va assegurar que l’acusat va anar marxa enrere «uns 15-20 metres» per un carrer estret, el que segons la fiscalia suposa una imprudència greu. Així i tot, el fiscal va reconèixer que l’home feia la seva feina amb la «mala fortuna» que la dona es va creuar.

La defensa, per la seva banda, va assegurar que des de llavors l’acusat pateix les conseqüències psicològiques de l’accident i ha hagut de canviar de feina. Per altra banda, va suggerir que si el comú «hagués complert l’obligació de netejar la voravia de neu, potser no hauria passat». Per tot, va demanar un mes de retirada del carnet de conduir per un homicidi per imprudència lleu.



El judici va quedar vist per sentència fins al 5 de setembre.