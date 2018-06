Gelabert confirma el retorn de Llovera a Patrimoni

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va confirmar ahir la reincorporació de l’arqueòleg Xavier Llovera al Departament de Patrimoni el proper mes de gener, més de deu anys després que deixés el càrrec de Cap d’Àrea de Recerca Històrica. Gelabert va explicar que no va ser una proposta del Govern sinó que simplement l’expert reprendrà la seva plaça funcionarial a l’Administració després d’una excedència. La titular de cultura també va assenyalar que la proximitat de les eleccions generals no influeix en la decisió de l’arqueòleg i especialista en el sector públic de reprendre el lloc de feina al gener, segons li hauria comentat personalment.

Per Mireia Aguilar

