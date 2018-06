L’exministra d’educació de França participarà a la inauguració del curs acadèmic de l'UdA

L’acte estarà obert al públic, amb entrada lliure. Najat Vallaud-Belkacem és directora general delegada d’Ipsos, responsable d’Estudis internacionals i Innovació social des de febrer del 2018. És diplomada de l’Institut d’Estudis Polítics (IEP) de París. El 2012, va esdevenir ministra dels Drets de les dones i portaveu del primer govern de François Hollande. Del 2014 al 2017, va ser ministra d’Educació nacional, Ensenyament superior i Recerca. El 2007 va ser portaveu de la candidata socialista Ségolène Royal per a les eleccions presidencials de 2007. Entre 2008 i 2014 va ser consellera general del cantó de Lió-XII. Posteriorment, va ser portaveu del candidat socialista François Hollande durant les presidencials de 2012.

L'acte d'inauguració del curs acadèmic 2018-2019 a la Universitat d’Andorra (UdA) comptarà amb la participació de l'exministra d’Educació nacional, Ensenyament superior i Recerca de França, Najat Vallaud-Belkacem. L'acte tindrà lloc l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, a Sant Julià de Lòria, el dimarts 16 d’octubre de 2018 a les 11.00 h. Convidada per la Universitat d’Andorra, Vallaud-Belkacem hi pronunciarà la lliçó inaugural, en francès, titulada 'Quelle égalité dans l’éducation?'.

