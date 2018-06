Inquietuds divergents sobre l’acord per a la lliure circulació de mercaderies

Els grups parlamentaris de la minoria van aprofitar ahir la reunió amb el cap negociador de la UE per l’acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, i el seu adjunt, Claude Maerten, per exposar algunes de les demandes vinculades a l’apropament amb Europa. Des del PS, el president Pere López va transmetre la preocupació pel retard en l’inici de les converses sobre una altra de les quatre llibertats, la de circulació de persones. El socialdemòcrata també va demanar que s’informi més sobre l’estat de les negociacions i dels pros i contres de l’acord. «És la forma d’esvair dubtes i posicions euroescèptiques», va comentar López.



De la mateixa manera, Víctor Naudi, conseller d’SDP, va condemnar el «secretisme» al voltant de l’acord. Mentre el PS considera positiva la solució de la transitorietat de 30 anys per al tabac, Naudi lamenta la «pèrdua de sobirania» que pot suposar la reducció del diferencial de preu amb el d’Espanya. El parlamentari d’SDP també es mostra angoixat pel fet que encara no s’hagi començat a tractar la llibertat referent a la circulació de persones.



La pressió del temps també és motiu de preocupació per a L’A i per als independents de la Massana, que desconeixen com es podrà rubricar l’acord a principis de l’any que ve, si encara falten per debatre i pactar tres de les quatre llibertats que ha de contemlar l’acord.

UL-ILM és el partit que es posiciona més en contra d’acabar, en 30 anys, amb els drets duaners del tabac manufacturat a la UE que s’importi. Carles Naudi augura la «mort del sector del tabac» com a conseqüència d’aquesta mesura. «En set anys l’acord duaner no servirà per res», va assegurar l’independent. Naudi va sol·licitar al cap negociador «desenclavar» el Principat a través de la construcció de vies de comunicació. El conseller proposa un aeroport al Principat i, si no és possible, ampliar el de la Seu perquè aculli vols internacionals. Naudi també va posar sobre la taula la necessitat de connectar amb un tren directe l’aeroport de la Seu amb Andorra.

Des del grup liberal, Jordi Gallardo, va demanar a la UE suport econòmic per encarar la transformació del país.

PS - Aturar la reforma laboral

Un dels motius pels quals el PS considera positiu l’acord té a veure amb les exigències socials que imposa la UE a través d’un protocol annex a l’aliança. Segons el conseller general Gerard Alís, aquest annex deixa clar que la Unió Europa, en un espai de mercat únic, «no acceptarà condicions socials i laborals diferents de les que hi ha als països comunitaris». Per tant, al parer del PS, si Andorra vol complir amb les condicions socials marcades per l’organisme internacional, el Govern de DA hauria «d’aturar» o «replantejar»la reforma laboral que està impulsant. «El més important de la reunió per a nosaltres és la conclusió que la reforma de DA va absolutament en contra del que la UE ens exigirà dins d’un marc d’acord d’associació i de protecció dels drets laborals i socials dels treballadors», va apuntar Pere López, després de la trobada. D’altra banda, el PS veu «amb bons ulls» la solució al voltant del tabac.

L'A - Més suport econòmic de la ue

El període de transitorietat de 30 anys obliga el Principat a deixar de dependre del tabac per equiparar-se a Europa. Per fer front a la transformació econòmica que necessitarà el país, L’A reclama un suport econòmic per part de la UE. Els consellers liberals Jordi Gallardo i Ferran Costa van exposar la demanda als interlocutors europeus. Els caps negociadors van respondre que els donarien un «suport estratègic». Als liberals els va decebre que no concretessin res més enllà d’algunes excepcions a directives europees que no s’hauran d’aplicar a Andorra per la seva mida reduïda i la composició del seu teixit econòmic. «Aquesta manca de suport econòmic no ha estat la resposta que esperàvem», va dir Gallardo. El president del grup va recordar que Estònia sí que va rebre ajuts econòmics de la UE i, de fet, va ser aquest suport el que va permetre la modernització del país. A més, L’A també va lamentar a la trobada la falta d’informació a la ciutadania sobre els pros i contres de l’acord.

UL-ILM - Connexió aèria i amb tren

La transitorietat de 30 anys, segons el conseller independent de la Massana, Carles Naudi, «ha matat el sector del tabac». El conseller general lamenta que la mesura adoptada perjudicarà prop de 700 famílies que, directament o indirecta, viuen de la plantació i la fabricació del producte. Naudi va assegurar que la «data de defunció» del sector tabaquer arribarà d’aquí a set anys, quan es comencin a reduir progressivament els drets duaners del tabac manufacturat a la UE que s’importi. L’increment dels impostos especials preocupa els independents de la Massana. Consideren que amb l’augment de la pressió fiscal, «la competitivitat se’n va en orris». «Si ens quedem només amb el turisme de neu, el país serà insostenible», va sentenciar Naudi. A banda, els independents van demanar als caps negociadors «desenclavar» Andorra amb noves vies de comunicació. Proposen millorar l’aeroport de la Seu perquè aculli vols internacionals i una connexió ferroviària de l’aeroport al Principat.

SDP - Preocupació per la sobirania

Un cop entri en vigor l’acord adoptat, el preu de venda del tabac a Andorra no podrà superar el 30% de diferencial amb el del preu d’Espanya. Aquesta condició –que ara queda per escrit– és una de les que més preocupen a SDP. Víctor Naudi, conseller general de la formació progressista, considera que aquest compromís podria suposar un «greu pèrdua de sobirania» per al Principat. Amb tot, Naudi critica les «contrapartides» que comporta la transitòria de 30 anys i el «secretisme» amb què, segons el conseller, el Govern està desenvolupant les negociacions amb la Unió Europea. «Som favorables a avançar cap a l’acord d’associació, però en condicions», comenta Naudi, que es pregunta d’on trauran el temps per negociar i aprovar l’acord per a la lliure circulació de persones abans que acabi el 2019. «S’han centrat en el tema del tabac i ara potser voldran tancar amb presses l’acord per a la lliure circulació de persones», avisa el conseller general.