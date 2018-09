El passat legislatiu, a la llum

«És evident que tot i seguir vigent no s’esta aplicant, però la gràcia és que la gent vegi que no fa tant de temps que a Andorra encara es preveien coses fortes en relació amb les dones», va reflexionar la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, sobre la troballa que va fer ahir quan revisava el projecte de llei de seguretat pública i que va compartir al seu compte personal de Facebook.

Es tracta d’un decret de l’any 1970, anterior a la Constitució, signat pels veguers francès i episcopal, que intenta combatre la prostitució. Prohibeix explícitament «dins el territori de les Valls, els bars, cafeteries o similars, atesos per personal femení» quan es doni un dels dos supòsits següents: que la dona percebi de l’amo o l’encarregat com a part del seu salari un percentatge sobre el preu de les consumicions que serveixin als clients o que la dona accepti invitacions dels clients dins de l’establiment.

El text va recuperar-lo la consellera Rosa Gili mentre revisava la llei de seguretat pública

Gili va reconèixer a EL PERIÒDIC que «va flipar» quan va topar-se amb aquest decret tot subratllant que «segurament és inconstitucional». A banda de l’article mencionat, el text legislatiu n’inclou un altre de discriminatori que prohibeix que el personal femení menor de 21 anys segueixi prestant servei durant la nit més enllà de les 22 hores, a no ser que hi hagi una autorització per escrit dels Batlles. La consellera socialdemòcrata va matisar que «decrets tan antics com aquests no estan penjats a la xarxa i és una mica difícil accedir-hi». De tota manera, va celebrar que quedi derogat amb la nova llei de seguretat pública, que encara es troba a tràmit parlamentari.

Des d’Acció Feminista, Antònia Escoda també va considerar positiva la seva anul·lació perquè «lleis com aquestes estan passadíssimes de moda i fan posar-se les mans al cap». La feminista va voler posar el decret en context tot recordant que just als anys setanta les dones començaven a adquirir drets com el de votar, però va lamentar que «a Andorra estiguessin tutelades i encara ho estiguin, sota l’església, els homes o qui sigui».

De tota manera, Escoda va qualificar «d’hipocresia» que al Principat estigui prohibida la prostitució des d’aleshores però que els diaris segueixin plens d’anuncis de dones oferint aquest servei. A més, va mostrar-se preocupada per com quedarà regulada la pràctica un cop es derogui el decret. «Hauríem d’avançar cap al model nòrdic, on en comptes de castigar les prostitutes i els proxenetes es penalitzen els clients que són qui realment decideixen recórrer a aquests serveis», va considerar la membre d’Acció Feminista. «Des que va aprovar-se la Constitució les lleis d’àmbit social han quedat aparcades», va posar de relleu tot remarcant que encara hi ha pendent la despenalització de l’avortament.