El Sant Julià es revenja i s’emporta el primer títol de la temporada (1-2)

Finalment, la UE Sant Julià s'ha pogut venjar avui de la derrota que va patir a la Copa davant del Vallbanc Santa Coloma. L’equip ha aconseguiy acabar amb l’hegemonia colomenca i adjudicar-se una immensa victòria en un partit igualat gràcies a un gol d’Enric Pi en temps afegit durant el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d’Andorra.

Durant els primers deu minuts no hi ha hagut massa oportunitats però un minut després, Teixeira ha provocat un penal sobre Aguilar que el centrecampista lauredià recentment fitxat no ha enviat al fons de porteria. Era Méndez qui, al refús, enviava l’esfèric, ras, al fons de la xarxa. En aquest moment, el conjunt colomenc ha intentat l’empat i ha augmentat la intensitat, anant a totes, però el Sant Julià estava fent una molt bona feina en defensa. Ha estat just després d’un servei de banda dels de Marc Rodríguez que Loren ha xutat de fora l’àrea i el porter lauredià, Nico Rati, ha comès una errada garrafal quan se li ha escapat d’entre els braços i la pilota ha entrat a la porteria.

Després, ha començat un estira-i-arronsa de les parts per intentar avançar-se en el marcador, sobretot per part de l’equip de Marc Rodríguez. Malgrat això, a la mitja part el resultat era de taules i a la segona, s’havia de començar de zero.

Els dos equips han sortit amb unes ganes anotadores brutals i ha estat el Sant Julià qui ha marcat un ritme alt, controlant els atacs i atacant sense pausa al conjunt colomenc. Just en aquest moment, Sosa donava l’ensurt amb una clara oportunitat que anava per sobre el travesser i poc després era el conjunt lauredià qui tenia dos pals consecutius abans del darrer quart d’hora de partit. Quan faltaven deu minuts pel final, el colomenc Cisteró xutava amb rosca de falta a prop de la creueta. Els penals s’havien d’evitar sí o sí. En aquest cas, el partit d'avui es disputava sense pròrroga, una mesura per evitar un desgast excessiu dels jugadors. Però no ha estat el cas perquè en temps afegit, Pi ha anotat després d’una penjada d’Aguilar i una rematada de Canal. D’aquesta manera, el Sant Julià es venjava de la final de la Copa i aconseguia emportar-se el títol.

Un títol motivador per a la temporada

Segons el tècnic del Sant Julià, «de tant en tant va bé que el Santa Coloma perdi alguna cosa i que guanyem els altres, és un títol que si no el guanyes, no passa res però que si ho fas, referma la feina de la pretemporada». «Aquest any necessitem la motivació, però no és un avís, queda molt treball per fer», comentava.

La continuïtat d’un projecte d’equip

L’autor del gol de la victòria, Enric Pi, ha expressat la seva satisfacció però va explicar que haver-lo marcat «és anecdòtic». «El títol és una continuïtat del projecte de l’equip, intentarem acabar amb els cinc anys que porten», avisava. «És un partit quasi de pretemporada, faltava ritme, feia calor i el camp pesava», recordava.