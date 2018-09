Darrer entrenament a casa per preparar el duel contra Letònia

La selecció nacional afronta aquest dijous el primer partit de la Lliga de les Nacions contra Letònia, un duel que pot marcar una fita històrica perquè si el conjunt de Koldo Álvarez manté la porteria a zero, aconseguiria un rècord absolut després de tres duels en els quals s’ha mostrat imbatible amb els empats contra Cap Verd i els Emirats Àrabs Units i la victòria contra Liechtenstein. Per aquest motiu, l’equip ha celebrat avui al vespre el darrer entrenament a l’Estadi Comunal abans de marxar avui cap al país bàltic. Allà encara tindran temps de realitzar un altre entrenament.

La llista de convocats, demà

Demà es coneixerà la llista definitiva de convocats però Koldo Álvarez vol el conjunt al 100% per evitar el 4 a 0 que va rebre ara farà un any a l’estadi Skonto de Riga i donar la sorpresa. Casualitats del sorteig han volgut que els tricolor es tornés a enfrontar contra aquest rival, el qual totes les cases d’apostes donen com a favorit. De fet, aquestes consideren que la victòria andorrana és molt improbable però veuen un poc més factible l’empat, però no molt. Malgrat això, en el futbol sempre es parteix de zero i qualsevol cosa podria ser. Així mateix, el que estar clar és que un dels principals objectius d’aquesta selecció és, tal com ha manifestat diverses vegades el seu entrenador, «millorar fora de casa».

Si Andorra aconsegueix el difícil repte de mantenir la porteria a zero, assolirà un rècord històric

En aquest sentit, el tècnic andorrà va informar fa uns dies que «hem d’intentar començar la Nations de la millor manera possible». «En el darrer partit vam sumar moltes coses ben fetes i vam veure coses molt ben fetes», explicava. Així mateix, va destacar que Letònia serà un rival dur «perquè és un equip rodat» d’un país «en el qual s’estan disputant les seves lligues». «És un equip que ha canviat força, que ha canviat d’entrenador, hem de treballar en la informació dels darrers tres partits, cap de nosaltres tenim el record del resultat que vam rebre allà», revelava. «Ens haurem d’exigir a nosaltres mateixos el millor i hem d’anar tranquils, perquè hem demostrat que podem ser un equip competitiu», assegurava. Els objectius són «ser competitius, millorar fora de casa i si som capaços de sumar, serà benvingut», sentenciava.

Per la seva part, el capità de la selecció, Ilde Lima, va recordar que «hem de gaudir del moment que estem vivint». En aquesta línia va reconèixer «que la moral està alta» i va reconèixer que «serà molt complicat». «Tenim un grup complicat i no ens ha tocat capa selecció petita, intentarem ser forts a casa i millorant fora de casa, que va ser l’assignatura pendent en la fase anterior», sentenciava.

Per evitar un resultat nefast, va opinar que «hem de ser conscients de qui som, haurem de treballar molt i ser humils». «Tenim molt clar el que hem de fer i com ho hem de fer», concloïa.