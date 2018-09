L’ètica entra al pla de formació dels professionals de l'escola Meritxell

Tradicionalment, l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) es basava en un model perfeccionista pel tractament de persones amb alguna discapacitat. Des de ja fa un any, però, van decidir canviar-lo i ara camina cap a un pla estratègic que té més en compte la presa de decisions de la persona. En paraules de la directora del centre, Celine Mandicó, es tracta d’un model d’atenció integral i centrada en les especificitats de cada individu, «pensat a cinc anys vista». En aquest primer any de prova ha fet sorgir conflictes relacionats amb la cerca de l’equilibri entre l’autonomia de la persona i les decisions que sigui capaç de prendre, tenint en compte la protecció de la seva integritat física i psíquica. És aquí on entra en joc l’ètica, eina que ha de permetre resoldre aquests conflictes de manera personalitzada i en funció de cada alumne. Per aquest motiu, va explicar ahir Mandicó, el nou curs «s’iniciarà un grup de reflexió sobre l’ètica dins del centre. Així mateix, es treballa perquè l’ètica entri a forma part del pla de formació dels professionals de l’EENSM.



Amb tot, i després d’un any d’implementació del nou model, la directora de l’escola va fer una valoració molt positiva del canvi de xip per part dels professionals, els usuaris i també les famílies. També va informar que aquest any rebran la visita de la Fundació Pilares, que és amb qui s’ha treballat el pla estratègic, i que «avaluarà» com s’està implementant, informa l’ANA.