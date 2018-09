Cardelús torna al Mundial al Gran Premi de San Marino

El Mundial de Moto2 afronta una nova cita aquest cap de setmana. Ho fa al circuit de Misano en el Gran Premi de San Marino. El campionat torna a rodar després que la darrera prova s’hagués de suspendre a la Gran Bretanya a causa de la pluja. Xavi Cardelús utilitzarà la seva novena wild card.

El traçat que afrontaran els pilots és un dels més curts del Mundial, amb un recorregut de poc més de quatre quilòmetres. Compta amb setze revolts de tot tipus i la seva recta més llarga mesura poc més de 500 metres. El pilot andorrà tindrà el mateix objectiu que en les anteriors cites, guanyar experiència al campionat i conèixer un nou circuit. «Tinc moltes ganes de tornar a pujar a la meva Kalex després de no haver pogut córrer a Silverstone», indicava Cardelús. El de Misano és «un traçat que té de tot i no és precisament dels llargs i molt ràpids perquè compta únicament amb dos revolts menys que Silverstone en un quilòmetre i mig menys de recorregut. Per les seves característiques, crec que m’hi puc trobar a gust i estar a prop de la resta de pilots de la categoria, però, una vegada més, hauré de complir el procés d’adaptació i aprenentatge del circuit a partir dels primers entrenaments lliures de divendres i adaptar-me el més aviat possible».

Cardelús lamenta no haver pogut tenir l’oportunitat de competir a la Gran Bretanya, on «les condicions meteorològiques canviants ens van fer la guitza al llarg de tot el cap de setmana. Espero que a Itàlia les coses siguin diferents i pugui gaudir d’un temps estable que em permeti adaptar-me al circuit i preparar bé la cursa de diumenge. Un cop fet això, poc importarà si acaba plovent o no».