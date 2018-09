La selecció comença un nou capítol de la seva història

La selecció nacional afronta demà un nou capítol de la seva història. A les 20.45 hores disputa el primer duel de la Lliga de les Nacions, la nova competició europea, contra Letònia, un rival contra el qual ja va jugar la temporada passada en els classificatoris europeus. En aquella ocasió, però, era en un estadi diferent, l’Skonto, on el conjunt de Koldo Álvarez va perdre per 4 a 0. Demà, per tant, és el moment de fer història i els 20 gladiadors que han viatjat a Letònia intentaran aturar els de Miksu Patelainens, un conjunt que no es vol deixar sorprendre.

En aquest sentit, l’entrenador nacional, Koldo Álvarez, assegurava que «intentarem aprendre de la darrera vegada que vam visitar aquest país». «Letònia és un vell conegut i creiem que estem preparats per afrontar aquest nou repte, la resta és passat, comptarà el que fem demà», sentenciava. El nou entrenador letó vol fer els deures i vol marcar una nova etapa pel futbol del seu país: «És una nova Letònia, tenim la referència dels tres darrers partits que han jugat amb el nou entrenador i amb això ens hem de basar, en els partits han fet darrerament».

Àlvarez: «A Letònia li agrada manar, portar el pes del partit i a més tenen jugadors, ofensivament parlant, de qualitat»

Així, va voler remarcar com serà el partit: «És un equip que li agrada manar, portar el pes del partit i a més, tenen jugadors, ofensivament parlant, de molta qualitat». Per tant, en el partit, l’entrenador tricolor espera ser «bastant reconeixibles, ser-nos fidels» i ser un conjunt «molt competitiu durant molts minuts». Per altra banda, també va destacar que és important «ser un equip que sàpiga utilitzar les seves armes i contrarestar les del rival» i, en resum, «ser capaços de fer moltes coses ben fetes». Tot i això, Álvarez va voler assenyalar que «s’ha disposat dels jugadors pocs dies abans del partit», però va recordar que «tots juguem amb les mateixes cartes» i que «l’hem de preparar de la millor manera possible».

D’aquesta manera, Álvarez s’ha emportat fins a 20 jugadors per poder fer front a un potent rival i per poder superar el rècord de cinc punts aconseguits en competicions europees. «Seguint les pautes dels darrers mesos de feina de treball» es podrà fer, afirmava.

La Nations League, un encert

Álvarez també va explicar ahir en la roda de premsa prèvia al partit que la competició «és un encert per part de la UEFA». «Entenem que podem ser molt competitius en tots els partits i això ens pot fer millorar», expressava en aquesta línia. «I no ens podem oblidar que un dels equips de la Lliga D anirà a la propera Eurocopa», afegia. No obstant això, aquest fet és difícil perquè el grup és absolutament complicat: «Geòrgia possiblement és la meva favorita, és una candidata a guanyar la Lliga D, però al final això és un sorteig».

Lima, amb ganes de seguir sumant

El capità de la selecció, Ilde Lima, va explicar ahir que «afronta el repte amb il·lusió i ganes de seguir sumant». El defensa, que actualment milita a l’Inter d’Escaldes després d’haver fet un canvi en la seva trajectòria professional, va manifestar que «la fase anterior, en la que vam puntuar, ha de ser el mirall al qual mirar-nos». «En aquesta competició sabem que tenim un grup que potser és dels més complicats de les seleccions petites, però en ser un equip com Andorra evidentment que volem sumar», reiterava. «Aquesta és la nostra intenció encara que som el país més petit dels quatre, però intentarem complir», afirmava.

Així mateix, pel que fa al darrer resultat a Letònia, va comentar que serveix «per estar advertits de què pot passar». «En aquell duel, Letònia va ser molt superior a nosaltres i a vegades, aquests correctius venen bé, perquè quan tornes, intentes millorar moltes coses, i aquesta és la intenció», opinava.

Vigilar els contraatacs

Per la seva banda, l’entrenador Patelainens va remarcar la dificultat del matx, ja que Andorra és un equip organitzat i compacte. A més, va destacar «la motivació» de la selecció i va reconèixer que «tenim una bona memòria dels jocs recents contra Andorra, així que sabem que en certes situacions en particular són perillosos». En aquest sentit, va assegurar que «no som estúpids i sabem que ens poden sortir al contraatac, per tant, no ens poden sorprendre». «No serà fàcil», remarcava. Així mateix, opina que «la Lliga de les Nacions beneficia al futbol europeu» i que «aquest concepte és fantàstic». Per altra banda, el davanter Valerijs Šabala, que milita al Podbeskidzie Bielsko-Biała, va explicar que la selecció del seu país «ha tingut molts canvis en un temps curt i, de moment, sembla que tot és bo».