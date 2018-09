Acomiadat el cap d’urgències per apropiar-se del model de triatge

El consell directiu del SAAS va decidir ahir acomiadar el cap d’urgències de l’hospital, Josep Gómez Jiménez per apropiar-se del sistema de triatge que utilitza l’ens (un sistema informàtic de classificació de pacients al servei d’urgències en funció de la seva gravetat). La decisió es basa en raons causals, de manera que l’acomiadament no anirà acompanyat d’una indemnització. Els motius rauen en el fet que el doctor registrés a Espanya al seu nom el sistema de triatge que s’utilitza a l’hospital del país amb la presumpta voluntat de treure rendiment econòmic propi de la seva comercialització.

El centre hospitalari va deixar de cobrar pel sistema comercialitzat a l’estranger a partir del 2013, tal com ha deixat constància el Tribunal de Comptes en diversos informes. El SAAS hauria deixat de percebre aquests diners per l’explotació del sistema pel fet que Gómez l’hagués registrat a Espanya com a propi.

Investigació judicial

Tot plegat està sent investigat per la Batllia, que justament aquesta setmana ha encausat el cap d’urgències per el mateix motiu. Ara, a la causa judicial ja oberta se li sumarà la querella que també vol interposar el SAAS, per la presumpta apropiació del sistema de l’hospital.

Apartat del servei per les queixes

De fet, Gómez ja fa un temps que va ser apartat com a cap d’urgències per les queixes de diversos treballadors. El personal va enviar al gener una carta als mitjans i als responsables de la parapública exposant la situació que patien metges i infermers en aquest departament del centre hospitalari: manca de personal, jornades de fins a 200 hores mensuals i un «mal ambient laboral» provocat pel mateix Gómez, tal com explicava l’escrit dels treballadors sanitaris, que el titllen de «dèspota», d’actuar amb «total passivitat» i, fins i tot, de forçar treballadores embarassades de set i vuit mesos a fer més hores extra en comptes de donar-los un tracte especial.



Precisament l’encausament de Gómez en la investigació i la providència de la batlle que porta el cas, juntament amb les queixes de principis d’any dels metges del departament han estat part dels motius que van impulsar la imminent decisió d’acomiadar el cap d’urgències.