La selecció vol seguir fent les coses bé després de Letònia

Andorra juga avui el segon partit de la Lliga de les Nacions. Ho fa a casa, contra un rival que parteix com a favorit però que està per sota a la taula classificatòria del grup 1 de la Lliga D.

Sens dubte, serà un partit molt complicat, on es vol seguir fent història i seguir sent imbatible. De fet, els andorrans acumulen 387 minuts sense rebre un gol, xifra que es va aconseguir després d’empatar a 0 contra Letònia a Riga. En aquest sentit, el seleccionador nacional, Koldo Álvarez va explicar que «l’equip està força bé, els resultats són positius i això ajuda». Igualment, va remarcar ahir durant la roda de premsa prèvia al partit que la derrota que va patir Kazakhstan contra Geòrgia «és molt enganyosa perquè van ser superiors». «Per a mi, és una de les favorites d’aquest grup», remarcava.

Així mateix, va explicar que és un equip que «treballa a un nivell altíssim», que té «unes transicions molt ràpides i uns grans jugadors, a més d’una qualitat tècnica que s’ha de tenir en compte». «Les bandes són molt ofensives i els laterals també s’han de vigilar», assegurava.

Pel que fa a objectius va destacar que «s’han de tornar a fer bé les coses, ser un equip competitiu». «En cada partit ho intentarem i després veurem a on ens situen de la taula», assenyalava. També va informar que és un equip que, a diferència de Letònia, «no arrisquen tant, busquen un joc directe». «La velocitat és el que em preocupa perquè és amb el qual ho fan tot», revelava. En aquesta línia va voler reconèixer la feina dels jugadors joves de l’equip, que «cada vegada ho fan millor i són molt intensos».

Per la seva banda, Ilde Lima, capità tricolor, va comentar que «estem treballant molt bé per recuperar les forces després de Letònia». «Estem pensant en aquest partit, que es juga contra un rival que és desconegut per a nosaltres», opinava. «Són molt complicats, en som conscients», afegia.

Així, també el preocupa el «joc ràpid», «intenten jugar al primer toc, amb qualitat al centre del camp i amb jugadors que superen el metre 90».

D’aquesta manera, creu que estan per sobre Letònia i que «hem de fer tot el possible, com en les fases anteriors, cada partit és un món». «Contra Geòrgia van portar el pes del partit», recordava. «Fa vuit o nou anys vam jugar contra ells, però era un equip molt diferent, aquest no tindrà res a veure», explicava. «Som Andorra i tenim un joc defensiu, en la defensa està la nostra força», sentenciava.

Per altra banda, la roda de premsa d’ahir va viure un petit moment de tensió quan un periodista visitant va demanar «si els jugadors havien treballat abans del partit». En aquest sentit, Lima va voler remarcar que «la pregunta és una falta de respecte». «Som professionals, competir com ells i el primer que s’ha de fer és tenir un valor que promou la UEFA, el respecte», prosseguia. «La pregunta és irrespectuosa», afirmava. No és la primera vegada que es viu una situació de menyspreu així. A Letònia també es va poder percebre. I la recepta andorrana que van rebre no va agradar gens. I és que Andorra està creixent, està fent uns grans papers, de manera que podria ser que Kazakhstan també es trobés amb una sorpresa aquesta tarda al Nacional.

No agrada la gespa

Així mateix, el seu entrenador, Stanimir Stoilov va comentar que «Andorra ha crescut molt i ha demostrat el seu joc». «Basarem en el nostre joc en atacar, però no m’agrada massa la gespa», remarcava. Referent aquesta afirmació Lima va recordar que potser «buscava una excusa per si les coses no sortien bé, ja que ells també juguen amb gespa artificial». «Volem marcar un o dos gols», concloïa Bauyrzhan Turysbek.