El PS vol que el comú cedeixi els pisos de la Solana al Govern

Els consellers del PS del Comú d’Encamp, Joan Sans i Pere Marsenyach, consideren que els quinze apartaments que la corporació manté al Pas de la Casa després de l’acord a què es va arribar amb Gevivasa pels pisos de la Solana poden ajudar ara a pal·liar «la greu problemàtica» de l’habitatge que es viu al país. Mitjançant un comunicat van demanar al cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, que els cedeixi al Govern perquè es pugui posar a disposició de la ciutadania que busca un lloguer assequible o, fins i tot, destinar-los als temporers.



Sans va recordar que els 15 habitatges del Pas actualment estan tancats i que segon entén la formació poden suposar una ajuda per afrontar la problemàtica. «Davant la conjuntura actual pensem que és important que es col·labori per pal·liar una situació que ens estem trobant i que sembla que no té aturador», va manifestar el conseller socialdemòcrata.

Anàlisi

Torres, en declaracions a EL PERIÒDIC, va explicar que «és una oferta que cal analitzar i si pot ajudar a trobar una sortida a la problemàtica, estarem encantats de fer-ho». Ara bé, també va puntualitzar que des del seu punt de vista el problema més important de manca d’habitatge es produeix a les parròquies centrals i el fet que els pisos estiguin al Pas de la Casa pot fer que no siguin la solució més viable. «Si hi ha algú que treballa a Andorra la Vella o Escaldes, dubto que li vagi massa bé viure al Pas», va apuntar, deixant clar que «si els pisos fossin a Encamp, diria que sí ja. Però al Pas crec que cal analitzar l’efectivitat de la mesura».



Des del PS es va voler recordar que aquests immobles corresponen a una de les «escasses iniciatives», juntament amb Jovial a la capital, que s’han dut a terme en matèria d’habitatge social al país, i que van ser, justament, iniciativa socialdemòcrata. A més, van remarcar en el comunicat, tenint en compte que els intents per subhastar els pisos no han estat exitosos, la cessió com a pisos socials pot ser una bona opció.



El cònsol encampedà es va mostrar crític amb aquesta valoració, recordant que els pisos de la Solana «no han sigut mai pisos socials i el Joan Sans ho sap». Així, va explicar que el consolat liderat per Miquel Alís va decidir cedir una parcel·la a canvi de la construcció d’uns blocs de pisos «amb un preu de lloguer més baix que el de mercat» perquè en aquell moment hi havia problemes per trobar pisos al Pas. Però la finalització de la construcció va coincidir amb l’època de crisi i amb una caiguda dels preus, que va comportar que al mercat hi hagués pisos més econòmics que el de la Solana, de manera que el projecte mai va arribar a funcionar. Amb tot, va deixar clar que «mai van ser pisos pensats per a persones necessitades ni es va plantejar que l’administració pagués el 100% del lloguer o que es modulés el preu segons els ingressos dels llogaters».

Temporers

Sobre la possibilitat que siguin una opció per allotjar temporeres, Jordi Torres va indicar que la temporada passada ja es va intentar negociar amb Saetde per cedir-los els habitatges, però que com que són pisos sense moblar no interessen als treballadors de temporada i la proposta es va deixar en standby. Amb tot, va apuntar que «si Saetde està disposada a fer l’esforç de moblar-los i llogar-los, es pot analitzar».