Espot remarca que les decisions a la Gavernera no són polítiques

Els pares de la menor que està ingressada al Centre d'Acolliment d'Infants i Joves (CAI) de la Gavernera, i que fa uns dies va ingerir fàrmacs sense control dins del recinte, van sol·licitar una reunió amb el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, per conèixer de primera mà quins protocols i mesures es prendran a partir d'ara perquè fets com aquests no tornin a succeir. La reunió es va celebrar aquest dijous, ha confirmat el ministre, i hi va participar també l'advocat dels progenitors. Durant la reunió, "vam explicar la nostra versió dels fets", ha informat Espot, "que dista molt de la de l'advocat i els pares". El ministre també va refermar la intenció de tornar a reforçar els protocols de control a la jove i els escorcolls quan arriba al centre després d'un règim de visites. Amb tot, però, Espot va voler deixar clar als pares que ell no pren les decisions a la Gavernera, perquè no "són decisions polítiques" sinó tècniques, i que corresponen, per tant, als especialistes.

Així, Espot ha explicat que els casos del CAI tenen "un pla de treball establert aprovat pel batlle de menors". És ell qui pren les decisions i, "dins del marge de maniobra" que aquest dona, és el Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència qui n'agafa el relleu i decideix sobre aspectes com el règim de visites o els protocols a seguir. "Jo no decidiré si les visites s'han de fer supervisades o no, o si s'han de suspendre", una tasca que han de fer els tècnics, els quals tenen la "capacitació i experiència" necessària per prendre-les. És la millor manera de funcionar en benefici de la menor, ha recordat.

Espot ha assegurat que la reunió amb els progenitors es va desenvolupar en un to "cordial i didàctic", tot i que els va rebatre les acusacions que han fet els pares cap a educadores del CAI, i que han acabat a la justícia. "Disposo de tots els informes que demostren que no hi va haver cap negligència ni cap agressió", ha refermat.

Finalment, i pel que fa als canvis en la direcció de la Gavernera, com que l'anterior directora, Iolanda Solà, encara està en període de prova a Educació, de moment no es poden nomenar nous càrrecs. En qualsevol cas, s'aposta perquè hi hagi "continuïtat", tot i que s'ha optat per "desdoblar la direcció". L'actual coordinadora fa tasques 'in situ' de coordinació, de decisions quotidianes i de recursos humans, mentre que la cap d'àrea de Suport als joves tutelats i extutelats s'encarrega de la "política estratègica" del CAI.