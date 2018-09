Martí recorda a Marsol que la solució la tindrà en el nou redactat de la llei

El cap de Govern, Toni Martí, ha manifestat aquest divendres el seu parer sobre el fet que Andorra la Vella hagi presentat un recurs pel repartiment de les transferències que li corresponen aquest 2018 i segons el qual reclama 296.000 euros més. Martí ha destacat que en la modificació de la Llei de transferències que ara es troba a tràmit parlamentari després que s’incloguessin els canvis derivats de la sentència del Tribunal Constitucional “quedarà tot solucionat” i es podrà “tornar al pacte original amb tots i cadascun dels cònsols”.



D’aquesta manera, Martí ha destacat que ja ha pogut comentar amb la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, aquest recurs i que entén que “legítimament” des de la corporació es pot “interpretar” el redactat de la llei com ho han fet. Ha recordat, però, que els altres sis comuns “no s’hi van sumar” i que ara el Govern disposa d’un termini de temps per respondre el recurs de la corporació de la capital.



“Ella [Marsol] sap que quan s'aprovi [la nova llei] tot això es regularitzarà", en el sentit que va pactar el Govern i els comuns, ha conclòs el cap de Govern.



Cal recordar que dijous Marsol va anunciar que s’havia presentat un recurs al Govern per reclamar la quantitat abans esmentada, argumentant que la interpretació que fa de la llei el Govern i el comú és divergent i que, per tant, a la corporació li corresponen més diners que els 9,6 milions que l'executiu els ha comunicat que els transferirà.



El nou redactat a la llei es troba a tràmit parlamentari i s’hi han presentat onze esmenes parcials, després de l’esmena a la totalitat que havia fet el Partit Socialdemòcrata.