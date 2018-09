L’FC Andorra vol començar a sumar contra el Tàrrega

Després dels compromisos de la selecció, l’FC Andorra torna a l’acció. Avui rep a la Borda Mateu (16.00 hores) a la UE Tàrrega, amb l’objectiu de sumar el primer triomf de la temporada després de perdre en el debut contra la UD Vista Alegre, en un matx marcat per les nombroses baixes. Ara recupera efectius i només Aaron no pot jugar.

Una de les novetats serà la presència de Marc Pujol, que podrà tenir els seus primers minuts després de nou mesos inactiu. «En les lesions llargues es tracta de tornar poc a poc, readaptar el cos a veure les sensacions. No és el mateix entrenar que competir», indica el capità, impacient per tornar a sortir al terreny de joc: «Tinc moltíssimes ganes, però amb un puntet de por. La lesió era greu i no saps com respondrà el genoll». Per a què l’equip no es comenci a complicar el futur «hem de començar a sumar», assegura, fent-se forts a casa. «Els partits a la Borda Mateu han de seguir la dinàmica de l’any anterior i de fa dos. Que s’escapin els menys punts possibles i per aquí passen moltes opcions de salvació», per tant, «a casa hauríem de sumar totes les jornades, i si pot ser de tres en tres».

El Tàrrega es presenta acumulant només un punt en tres jornades. El conjunt de l’Urgell té necessitats. «No és un equip que tregui la pilota jugada des de darrere ni sigui alegre», i esperen que presenti «línies molt juntes i donant molta importància a l’estratègia, tant per atacar com per replegar-se, deixant pocs espais». Els tricolors confien a millorar respecte al matx de fa dues setmanes davant el Vista Alegre. En aquella ocasió, a la primera part, «hi havia una sensació com d’estar desorganitzats i no ben posats, arribant tard constantment i ells sentint-se molt còmodes al camp». Al segon temps «es va arreglar el que havia passat», permetent que «la gent es donés compte que aquesta categoria requereix moltes més coses, no només sortir al camp a veure que passa».