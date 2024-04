El divendres passat es va celebrar a la Seu d’Urgell la primera Jornada d’Autea Alt Pirineu, amb l’objectiu d’informar els diferents professionals de l’Alt Pirineu Català sobre com viu una persona autista les diferents etapes de la seva vida. Aquesta Jornada ha sigut de vital importància per als professionals d’aquelles comarques que s’hi han hagut de desplaçar sempre tant a Lleida, com a Barcelona o pujar al Principat per formar-se.

La Jornada va comptar amb tres ponències. La primera va tractar sobre els primers anys de l’infant, i com si ens fixem en alguns detalls de com es relaciona amb les persones i amb l’entorn, podem buscar un diagnòstic a partir dels 24 mesos. La ponent, la psicòloga infantojuvenil especialista en autisme, Noemí Balmaña, va remarcar la importància de fixar-nos en tots els detalls, per tant, és de vital importància que tothom pugui saber sobre el trastorn per poder observar aquestes anomalies amb els més petits.

La segona ponència va tractar sobre l’etapa de l’escolarització i de la importància de què les persones amb TEA puguin tenir les adaptacions pertinents, i així poder arribar a l’edat adulta amb la millor evolució en el trastorn. I és el punt que van remarcar més a la tercera ponència, que tractava sobre la transició a la vida adulta, ja que moltes de les persones autistes també tenen algun altre trastorn psiquiàtric, com pot ser ansietat o depressió.

Per tant, la Jornada d’Autea Alt Pirineu va ser un moment per formar-se i per entendre millor com viuen tant les persones amb TEA com les mateixes famílies.