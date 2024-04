Aquest dissabte passat vaig anar a una de les Tertúlies d’art & vermut que organitza el CAEE i que estan dedicades especialment a comentar el nu a Andorra. En aquest cas, era el torn de la Naiara Escabias i el seu conjunt de fotografies titulat «La cara oculta de la lluna».

L’obra està conformada per una sèrie de fotografies d’una ballarina coneguda de l’autora, la qual apareix nua i que és captada en moviment. Cosa que em sembla molt interessant, atès que es treballa molt poc el nu natural a Andorra i a la resta del món en general.

Però com molts de nosaltres sabem, la Naiara manté una connexió molt profunda amb la natura i el paisatge, la qual es pot apreciar en diferents peces de la seva obra, com per exemple a la seva sèrie de trenta fotografies titulada «Camins. Els meus refugis», en la qual ens mostra la bellesa de la naturalesa.

Com a fotògrafa va guanyar el premi Talentejant diverses vegades i s’ha dedicat a formar-se adequadament. No es tracta, doncs, tan sols d’un hobby, sinó que quan parla amb tant sentiment de la seva obra, la Naiara et fa sentir que estima profundament la fotografia i t’introdueix i et fa partícep de la seva obra.

Us animo doncs a participar d’aquestes tertúlies i actes sobre el nu que continuaran el dissabte 20, als quals jo no hi podré assistir, i el 27 que tornaré a repetir experiència, en aquest cas amb una obra de Pep Aguareles. Ens veiem.