Cardelús substituirà a Fenati el que queda de Mundial de Moto2

El pilot andorrà Xavi Cardelús ha fet un pas de gegant i ha fitxat pel Marinelli Snipers Team pel que queda de temporada, després que l’equip necessités cobrir una plaça. Fa uns dies, el món del motociclisme es va veure sacsejat per una acció antiesportiva de Romano Fenati, en la qual va prémer el fre de Stefano Manzi en plena cursa, una acció que hauria pogut acabar en conseqüències fatals pel seu rival.

Aquesta acció ha servit, per altra banda, perquè al pilot andorrà pugui competir el que queda de temporada en Moto2 i competirà amb l’equip. Fins ara, el pilot tenia contracte amb el Team Stylobike per aquesta temporada i la següent però, quan es va conèixer que l’equip perdia la plaça al Campionat del Món, es va arribar a un acord per córrer amb l’Ángel Nieto Team.

Seguir aprenent

En declaracions a EL PERIÒDIC, el pilot andorrà va manifestar que se sent «molt content perquè el fet suposa seguir amb els objectius, seguir aprenent i coneixent circuits».

«Després de l’acció, van fer fora a Fenati i no tenien pilot i, per tant, n’estaven buscant un per acabar la temporada», explicava. «Em van dir que si jo podia ser un d’ells i si comptava amb pressupost i, encara que no estava dins dels meus plans, és una bona acció de cara al futur», prosseguia. «Tot el que sigui acumular quilòmetres, experiència i circuits nous, és bo», afegia.

Pel que fa a objectius, no n’han parlat però es mostra molt optimista de cara al pròxim 23 de setembre, on competirà al circuit de Motorland: «Ara ve un circuit que conec, fins ara he anat una mica per darrere perquè no coneixia els circuits, i tot era molt difícil, però a Aragó puc fer alguna cosa bona».

En aquesta línia, considera que «puntuar serà molt complicat» perquè «els 27 primers tenen un ritme brutal». «La millor carrera que he fet va ser la de Xerès, i era la primera, va ser la millor wild car, així que puntuar, no ho sé, però podem fer-ho molt bé», sentenciava.

Un pas de gegant

Així, l’estrena amb la Kalex de la nova escuderia es farà aquell dia. Sense cap dubte, aquest fet, tràgic per una banda, perquè Fenati mai hauria d’haver fet aquesta acció, ha propiciat que la promesa del motor andorrà es pugui fer, de nou, un lloc entre els més grans del motor. A més, serà també una gran oportunitat per seguir amb el seu aprenentatge de cara a la temporada vinent. Així mateix, Cardelús seguirà competint en l’Europeu de Moto2 on ara ocupa la desena posició.